برگزاری گردهمایی بزرگ عزاداران حسینی در حرم مطهر شاهچراغ(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، مظفر مختاری ظهر شنبه در نشست خبری مراسم اربعین حسینی در شیراز، گفت: با هماهنگی های انجام شده و مصوبه شورای فرهنگ عمومی استان فارس همزمان با اربعین حسینی عزاداری هماهنگ در حرم مطهر شاهچراغ(ع) برگزار می شود.

وی تصریح کرد: گنجایش حرم مطهر حدود 15 تا 20 هزار نفر است بنا براین نمی توانیم میزبان تمامی هیئت های عزاداری شهرستانهای استان فارس باشیم اما از شهرهای نزدیک هیئت هایی وارد شیراز خواهند شد.

رئیس شورای هیئات مذهبی شیراز با اشاره به اینکه 700 هیئت مذهبی در شهر شیراز فعالیت می کنند، گفت: از این تعداد 450 هیئت ثبت شده اما به طور حتم تمامی هیئت های مذهبی شهر شیراز در مراسم اربعین حسینی شرکت خواهند کرد.

مختاری با بیان اینکه 50 تا 70 ایستگاه صلواتی برای عزاداران حسینی فعال سازی شده افزود: از 9 ورودی شهر شیراز 450 دستگاه اتوبوس عزاداران را به حوالی محل تجمع می رسانند و همچنین اطعام ظهر عزادارانی که از شهرهای نزدیک به شیراز می آیند نیز مد نظر قرار داده شده است.

وی تاکید کرد: این مراسم از ساعت 9 صبح روز اربعین حسینی در حرم مطهر شاهچراغ(ع) برگزار می شود.

انجام عزاداری گروهی نشان از اتحاد مردم شیراز است

در ادامه این نشست مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس با بیان اینکه برگزاری اینگونه عزاداری ها نشان از اتحاد و همبستگی است، گفت: سال گذشته برای اولین بار عزاداری هماهنگ در صحن مطهر شاهچراغ(ع) انجام شده و امسال نیز به غیر از صبح تاسوعا عزاداری گروهی در اربعین حسینی انجام می شود.

احمد همتی تاکید کرد: دستگاه های مختلفی در برگزاری این مراسم فعالیت داشتند که به طور حتم تاثیر فراوانی بر توسعه فرهنگ عاشورایی خواهد داشت.