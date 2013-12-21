وهابیت خطری جدی برای اسلام و امنیت جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله غلامعلی نعیم‌آبادی نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه بندرعباس در مراسم افتتاح مسجد اهل‌سنت بندرمعلم با اشاره به اربعین حسینی اظهار کرد: اگر واقعه کربلا بر سر مسلمانان عادی هم رخ می‌داد باز جای گریه و اندوه و حزن داشت چه برسد به اینکه مصیبت‌دیدگان کربلا همان اهل‌بیت پیامبر(ص) بودند.

وی ادامه داد: همان گلویی که روزی بوسه‌گاه پیامبر(ص) بود به بدترین شکل بریده شد و آن سینه‌ای که در آغوش پیامبر(ص) قرار می‌گرفت زیر سم اسب‌ها قرار گرفت.

وی با بیان اینکه اروپا از کلیسا آسیب دیده است تصریح کرد: در تاریخ اروپا 11 میلیون دانشمند به دستور پاپ‌ها کشته شدند.

امام‌جمعه بندرعباس با بیان اینکه هیچ مقطعی از زمان برای مسلمان کردن اروپا بهتر از زمان حال نیست گفت: تصادفی نیست که آمریکا و انگلیس و نوکرشان قطر از تکفیری‌ها حمایت می‌کنند.

وی با بیان اینکه کاری که تکفیری‌ها انجام می‌دهند دشمنان صدر اسلام علیه اسلام انجام ندادند افزود: برای تخریب چهره اسلام هیچ‌کاری بهتر از جنایت‌های سلفی‌های تکفیری نیست.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه تعداد کتبی که در تشویق زیارت اهل‌قبور در منابع اهل‌سنت آمده در منابع شیعه نیامده است اظهار کرد: بزرگان دینی شیعه و اهل‌سنت در مورد فضیلت و استحباب زیارت قبور کتابهای جانانه و مستدل به نگارش در آورده‌اند اما وهابیت می‌گوید اگر به قصد زیارت قبر پیامبر(ص) به مدینه بروید مشرک هستید.

وی با اشاره به کتاب حاکم نیشابوری از محدثین اهل‌سنت به نام «مستدرک علی صحیحین» بیان کرد: در این کتاب حدیثی را نقل می‌کند که وقتی حضرت آدم خواست از ترک اولی خود توبه کند نگفت خدایا مرا ببخش بلکه گفت خدایا مرا به حق محمد(ص) ببخش؛ و این یعنی توسل.

وی با بیان اینکه وهابیت یک خطر جدی برای اسلام و امنیت جهان است گفت: اسلامی که موجب ناامنی و کشت و کشتار می‌شود، اسلام آمریکایی و صهیونیستی است.

امام‌جمعه بندرعباس با بیان اینکه در همه جای جهان این مسلمانان هستند که کشته می‌شوند و نفت و گاز و سرمایه آنها چپاول می‌شود گفت: آمریکا می‌داند اگر کشورهای اسلامی با هم متحد شوند کار او تمام است به همین خاطر تمام تلاش خود را بر عدم اتحاد بین مسلمانان متمرکز کرده است.