بررسي محورها و راهكارهاي توسعه همكاري گمركي ايران و ژاپن

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرك جمهوري اسلامي ايران گزارش داد: در پي اظهار تمايل وزير امور خارجه ژاپن نسبت به توسعه همكاريهاي گمركي كه بعنوان يكي از زمينه هاي مورد علاقه همكاريهاي فيمابين دو كشور در ملاقات اخير او با رئيس جمهور كشورمان مطرح شد و همچنين در اجراي دستور وزير امور اقتصادي و دارايي و رياست كل گمرك ايران ، به منظور بررسي موضوعات و زمينه هاي همكاري مورد علاقه طرفين، مسئولين ارشد سفارت ژاپن در تهران متشكل از هيروشي فوموتو و ريوتا اندرا، دبير اول و دبير دوم سفارت ژاپن در بخش همكاري‌هاي اقتصادي ، همراه با هيروكي سوئموري رئيس بخش اقتصادي و بازرگاني آن سفارت با مديركل دفتر همكاريهاي بين الملل گمرك جمهوري اسلامي ايران ديدار و گفتگو كردند.

بنا بر اين گزارش، غلامرضا صفاري طاهري مديركل دفتر همكاري‌هاي بين الملل گمرك ايران ضمن اعلام اين مطلب محورهاي اصلي گفتگوي طرفين را ضرورت توسعه و تعميق همكاريهاي گمركي فيمابين و افزايش تبادل اطلاعات و تجربيات گمركي به ويژه، در زمينه ظرفيت سازي و نوسازي گمرك جهت اجراي كامل فاز هاي دوم و سوم برنامه پيشنهادي سازمان جهاني گمرك (برنامه كلمبوس)، پيگيري موضوع مذاكره و امضاي توافقنامه همكاري متقابل اداري در امور گمركي در قالب موافقتنامه مدل سازمان جهاني گمرك و توسعه همكاري هاي علمي-آموزشي فيمابين با مشاركت و همكاري هرچه بيشتر آژانس همكاريهاي بين المللي ژاپن(جايكا) اعلام كرد.