پایاب های آذربایجان شرقی برای تامین اعتبار مورد نیاز تکمیل سدها واگذار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود محمدیان ظهر شنبه در جلسه گروه کاری کشاورزی، آب و منابع طبیعی آذربایجان شرقی اظهار داشت: طبق اعلام شرکت آب منطقه ای استان، 16 سد بزرگ و 17 ایستگاه پمپاژ با بیش از 200 هزار هکتار پایاب سد در آذربایجان شرقی وجود دارد و چون جهت تکمیل برنامه ریزی های انجام شده برای شبکه های اصلی و فرعی پایاب های کوچک و بزرگ اعتبارات کافی نداریم، با واگذاری پایاب سدها به بخش خصوصی به دنبال تامین اعتبار هستیم.

وی با اشاره به کاهش حجم روان آب ها در سال زراعی جاری و تاکید بر لزوم بررسی پیامدها و راه کارهای برون رفت از مشکلات ناشی از کاهش این روان آب ها و نیز کاهش و شوری مخازن آب زیرزمینی دشت های استان افزود: باید تلاش کنیم تا با مدیریت و برنامه ریزی برای بهره برداری از منابع آب به ویژه سدها، تنش ها و مشکلات در بخش آب کشور به کمترین میزان برسد.

رئيس سازمان جهاد کشاورزي آذربایجان شرقی با تشریح وضعیت بارش ها و خشکسالی ها در سال های اخیر افزود: اميدواريم با ادامه روند خوب بارش ها در زمستان سالجاری و فصل بهار به ويژه در حوضه هاي آبريز منطقه مشکل کاهش رواناب ها کمتر شود چرا كه در غير اينصورت در زمينه آب هاي سطحي با كمبود مواجه خواهيم شد.

محمدیان همچنین در ادامه گفت: مزایای طرح برق دار کردن چاه های کشاورزی در چند شهرستان استان به صورت جدی پیگیری می شود و با تشکیل جلسه با روسای دستگاه های اجرایی استان با همکاری معاونت برنامه ریزی استانداری و ارائه راهکار تسریع در اجرا، بایستی این طرح از سوی معاونت برنامه ریزی و اموراقتصادی سازمان مورد توجه قرار گیرد و در صورت نیاز از طریق استانداری نیز برای دریافت مساعدت وزارت خانه های مربوطه اقدام می شود.

در این جلسه مصوبات جلسه قبلی کارگروه پیگیری و دستور جلسه اول که بررسی پیامد ها و راهکارهای مشکلات ناشی از کاهش آب های روان و شوری آب های زیرزمینی بود، بررسی و و مقرر شد که در جلسات کارشناسی آتی، مشکلات این حوزه دقیقتر بررسی شود.