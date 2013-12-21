دانشگاه توانبخشی نیازمند توانمند شدن/ ایجاد شورای راهبردی در دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی حسینی رئیس سابق دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از وزیر بهداشت تقاضا کرد وزارتخانه نگاه ویژه ای به این دانشگاه داشته باشد.

رئیس سابق دانشگاه علوم بهزیستی افزود: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برای رفع نیازهای جامعه و ارائه خدمات نیازمند توانمند شدن است.

وی یادآور شد: در مدتی که توفیق خدمت در دانشگاه را داشتم ارگان‌های بسیاری با وجود مشکلات و ناملایمت‌ها به ما کمک کرده‌اند تا بتوانیم گام‌های موثری را برای ارتقا و توسعه این دانشگاه برداریم.

حسینی با اشاره به نبود فضای مناسب به عنوان یکی مشکلات موجود در دانشگاه اظهار داشت: با وجود پیشرفت‌های صورت گرفته و شناسایی و رفع بسیاری از مشکلات اما همچنان مشکلاتی باقی است .

وی افزود: گسترش رشته های توانبخشی در این سالها پیگیری شده و در حال حاضر از نظر نیروی انسانی و تخصصی وضعیت مناسبی داریم.

رئیس سابق دانشگاه علوم بهزیستی یادآور شد: مراکز تحقیقاتی در این دانشگاه فرصت خوبی را به نظام سلامت می‌دهد تا در این زمینه پیشرفت داشته باشیم. به عنوان نمونه بر اساس یکی از تحقیقاتی که در دانشگاه انجام شده به این نتیجه رسیدیم که وجود فرد معلول در خانواده ارتباط مستقیمی با فقر و رفاه اجتماعی مردم دارد.

حسینی خطاب به مسئولان وزارت بهداشت تاکید کرد: دانشگاه علوم بهزیستی را به عنوان مشاور خود بپذیرید چرا که همکاران این دانشگاه این توانایی را دارند که سلامت اجتماعی و روانی و حتی اقتصادی جامعه را بهبود بخشند.

در این مراسم دکتر محمدتقی جغتایی سرپرست دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی حمایت وزیر بهداشت و نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر و همچنین اساتید پیشکسوت را لازمه پیشرفت این دانشگاه دانست و گفت: امیدوارم در مسیر خدمت خود گام‌های موثری را برای این دانشگاه به کمک ارگان‌های مختلف بردارم.

وی با اشاره به دوران تاسیس این دانشگاه اظهار داشت: در آن زمان برای اولین بار کنگره‌ای با نام توانبخشی برگزار کردیم و برای اولین بار رشته هایی مانند مددکاری اجتماعی که برای کسی چندان آشنا نبود را مطرح کردیم و بعد از آن با ایجاد این دانشگاه رشته‌های گوناگون را پایه گذاری کردیم.

جغتایی افزود: بخشی از مسائل آموزشی و پژوهشی بر عهده کادر دانشگاه است اما بخشی دیگر نیز بر عهده وزیر بهداشت است تا ما بتوانیم دانشگاه را به عنوان مرجعیت علمی توانبخشی در جامعه مطرح کنیم.

وی با اشاره به توانبخشی به عنوان سطح سوم سلامت گفت: این موضوع نیازمند وجود نیروی انسانی کارآمد و ارتباط جمعی است.

سرپرست دانشگاه علوم بهزیستی از ایجاد شورای راهبردی برای تدوین برنامه‌ها و اهداف دانشگاه خبر داد و گفت: از دکتر حسینی رئیس سابق نیز به عنوان دبیر این انجمن دعوت به عمل آورده ایم .