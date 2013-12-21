ادامه هتاکی به نمادهای دینی/اظهار نظر وزیر خارجه بحرین درباره ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المنامه، میثم السلمان مسئول بخش آزادی های دینی در مرکز پیگیری حقوق بشر گفت: نظامیان رژیم مانع برگزاری نماز در محل مسجد ویران شده البربغی شده اند.

وی افزود: نظامیان رژیم کوشیده اند که مانع اقامه نماز در در مسجد البربغی شوند در حالی که نمازگزاران بر اجرای این فریضه دینی و انسانی در این مسجد اصرار دارند.

السلمان اعلام کرد: حضور نمازگزاران در محل مسجد ویران شده البربغی که به درخواست شورای علمای بحرین انجام شده است در واقع تلاشی ضد اقدام رژیم در ممانعت از برگزاری نماز است.

وی با اشاره به اظهار نظر مسئولان اوقاف جعفری درباره اینکه مسجد البربغی به فاصله سی متر از خیابان عمومی احداث خواهد شد گفت: نه وزارت دادگستری و امور اسلامی،نه اوقاف جعفری،نه ساکنان منطقه عالی و نه هیچ طرف دیگر نمی تواند در موقعیت مسجد دخل و تصرف کند، زیرا زمین این مسجد وقفی است و تا ابد نیز وقفی می ماند و هیچ احدی هر دخل و تصرف حتی به اندازه یک سانتی متر نیز ندارد.

السلمان بیان کرد: اوقاف جعفری باید از زمین های وقفی حمایت کند و هر طرفی که در غصب یک وجب از اراضی مسجد نیز مشارکت داشته باشد باید مسئولیت اخلاقی،قانونی و تاریخی این جنایت را بپذیرد.

وی افزود: مسجد امیر محمد البربغی در سال 1549 تاسیس و در هفده آوریل 2011تخریب شده است و بسیاری از طرفهای بین المللی آن را جنایت علیه تمدن بشریت خواندند.

این در حالی است که منابع وابسته به مخالفان رژیم بحرین از نوشتن عبارات طایفه ای بر روی دیوار مسجد البربغی با وجود حضور نظامیان آل خلیفه در محل خبر دادند.

از سوی دیگر پایگاه الوفاق با صدور بیانیه ای اعلام کرد: نظامیان رژیم با یورش به منازل در منطقه النعیم اقدام به تخریب نمادهای دینی کردند.

در این بیانیه آمده است: تخریب نمادهای دینی اولین بار نیست و در روزهای عاشورای سالهای گذشته این اقدامات ادامه داشت و این اقدامی زبونانه و پست و نشانه انحطاط است.این تحرکات با هماهنگی رژیم انجام می شود، زیرا هیچ تحرکی در این زمینه انجام نمی دهد.

خبر دیگر اینکه شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین ضمن مثبت توصیف کردن دیدار با همتای ایرانی اش در نیویورک افزود: من نمی خواهم موضوعی را پیش بینی کنم، اما آرزو می کنم که روابط بهتر شود و بر اساس درست قرار گیرد که تاثیر مثبتی برای فضای حاکم بر منطقه داشته باشد.

از سوی دیگر منابع بحرینی اعلام کردند: میزان بدهی های بحرین از سقف پنج میلیارد دینار فراتر رفته است.

این درحالی است که جمعیت الوفاق با صدور بیانیه ای اعلام کرد: حمله به شخصیت های ملی و حرفه ای اعم از زن و مرد در مبادی ورودی با کشورهای دیگر و تهیه فهرست سیاه از افراد،افق محدود و تفکر محدود رژیم در برخورد با فعالان را نشان می دهد.

در این بیانیه آمده است: بازداشت رولا الصفار در فرودگاه یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس نشان دهنده ادامه فعالیت های رژیم علیه فعالان است.تهیه فهرست سیاه چهره واقعی رژیم را نشان می دهد.

الوفاق بیان کرد: رژیم بهتر به شخصیت های ملی احترام بگذارد و از برخورد با افراد همانند تروریستها در فرودگاهها دیگر کشورها خودداری کند.

از سوی دیگر علی مشیمع فرزند حسین مشیمع از رهبران زندانی وابسته به مخالفان رژیم بحرین از ادامه فشارها به رهبر جنبش "حق" برای پوشیدن لباس مخصوص زندان خبر داد.