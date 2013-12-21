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۳۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۵۴

خالقي:

ازدواج هاي دانشجويي چندان موفق نيستند/ رشد 19 درصدي مطالبه نفقه در كرمان

ازدواج هاي دانشجويي چندان موفق نيستند/ رشد 19 درصدي مطالبه نفقه در كرمان

كرمان - خبرگزاري مهر: معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان كرمان از رشد 19 درصدي مطالبه نفقه در كرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حميد خالقي پيش از ظهر شنبه در نشست خبري با اصحاب رسانه اظهار داشت: ناآگاهي و عدم شناخت كافي افراد از راه و رسم زندگي مشترك باعث بروز پديده طلاق در جامعه شده است.

وي با اشاره به سير صعودي طلاق گفت: باید ریشه‌های رشد آن بررسی و برای جلوگیری از این روند اقدامات لازم انجام شود.

اين مسئول قضايي مسائل اقتصادي، ازدواج هاي تحميلي، خيانت، سوء رفتار زوج ها و مداخلات را از دلايل عمده طلاق در كشور دانست و تصريح كرد: بیش از 50 درصد طلاق‌ها به دلیل نداشتن آگاهی زوج‌ها از مسایل زناشویی است.

معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان كرمان با اشاره به اينكه آمار طلاق در شهرستان های تابعه کرمان 85 درصد رشد يافته است، افزود: تنها در شهرستان زرند 33 درصد کاهش طلاق توافقی داشته ايم.

وي گفت: متاسفانه ازدواج هاي دانشجويي نيز چندان موفق نيستند و زندگي آنها نيز دوام چنداني ندارد.

خالقي همچنين در خصوص ازدواج هاي اينترنتي و يا از طريق دوستي هاي خياباني اذعان داشت: 90 درصد اين ازدواج ها به طلاق منجر مي شود.

اين مسئول قضايي از رشد 19 درصدي مطالبه نفقه در استان كرمان خبر داد و اذعان داشت: آمار طلاق در نيمه دوم سال جاري در استان نگران كننده است.

وي تصريح كرد: درخواست طلاق ها در استان 33 درصد از سوي زوج و 30 درصد از سوي زوجه صورت مي گيرد.

13 درصد ازدواج هاي در كرمان منجر به طلاق شد

خالقي گفت: متاسفانه شاهد بروز پديده طلاق در 13 درصد از ازدواج هاي صورت گرفته در استان كرمان هستيم.

معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان كرمان طلاق را یکی از چالش‌های مهم جامعه دانست و تصريح كرد: انجام تحقیق نادرست يكي از دلايل بروز طلاق و عدم سازگاري زوجين است بنابراين خانواده‌ها باید در مورد ازدواج فرززندانشان تحقیق جامعی به عمل آورند.
 

کد مطلب 2200139

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