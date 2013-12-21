ازدواج هاي دانشجويي چندان موفق نيستند/ رشد 19 درصدي مطالبه نفقه در كرمان

به گزارش خبرنگار مهر، حميد خالقي پيش از ظهر شنبه در نشست خبري با اصحاب رسانه اظهار داشت: ناآگاهي و عدم شناخت كافي افراد از راه و رسم زندگي مشترك باعث بروز پديده طلاق در جامعه شده است.

وي با اشاره به سير صعودي طلاق گفت: باید ریشه‌های رشد آن بررسی و برای جلوگیری از این روند اقدامات لازم انجام شود.

اين مسئول قضايي مسائل اقتصادي، ازدواج هاي تحميلي، خيانت، سوء رفتار زوج ها و مداخلات را از دلايل عمده طلاق در كشور دانست و تصريح كرد: بیش از 50 درصد طلاق‌ها به دلیل نداشتن آگاهی زوج‌ها از مسایل زناشویی است.

معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان كرمان با اشاره به اينكه آمار طلاق در شهرستان های تابعه کرمان 85 درصد رشد يافته است، افزود: تنها در شهرستان زرند 33 درصد کاهش طلاق توافقی داشته ايم.

وي گفت: متاسفانه ازدواج هاي دانشجويي نيز چندان موفق نيستند و زندگي آنها نيز دوام چنداني ندارد.

خالقي همچنين در خصوص ازدواج هاي اينترنتي و يا از طريق دوستي هاي خياباني اذعان داشت: 90 درصد اين ازدواج ها به طلاق منجر مي شود.

اين مسئول قضايي از رشد 19 درصدي مطالبه نفقه در استان كرمان خبر داد و اذعان داشت: آمار طلاق در نيمه دوم سال جاري در استان نگران كننده است.

وي تصريح كرد: درخواست طلاق ها در استان 33 درصد از سوي زوج و 30 درصد از سوي زوجه صورت مي گيرد.

13 درصد ازدواج هاي در كرمان منجر به طلاق شد

خالقي گفت: متاسفانه شاهد بروز پديده طلاق در 13 درصد از ازدواج هاي صورت گرفته در استان كرمان هستيم.



معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان كرمان طلاق را یکی از چالش‌های مهم جامعه دانست و تصريح كرد: انجام تحقیق نادرست يكي از دلايل بروز طلاق و عدم سازگاري زوجين است بنابراين خانواده‌ها باید در مورد ازدواج فرززندانشان تحقیق جامعی به عمل آورند.

