ادامه دادن راه شهدا وظیفه آحاد ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن درویشی فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج پیشوا به همراه حجت الاسلام باقر تاجیک مسئول نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج پیشوا با حضور در بیت شهیدان مسعود صانعی، ابراهیم رمضانی، سید مجتبی طباطبایی با پدر و مادر این شهیدان دیدار و گفتگو کرد.

فرمانده سپاه ناحیه پیشوا در این دیدارها افزود: پس از پیروزی انقلاب، تمام دشمنان بیرونی و فتنه‌گران در مقابل مردم قرار گرفتند و جنگ هشت ساله تحمیلی، تحریم‌های اقتصادی، ترور را بر ملت ایران تحمیل کردند.

سرهنگ حسن درویشی افزود: انقلاب اسلامی ايران قبل از هشت سال دفاع مقدس سند رسمی نداشت اما بعد از جنگ با خون شهدا امضا و سند رسمی دريافت كرد.

وی با اشاره به اینکه شهیدان سند عزت و شرف ملت ایران هستند و این سند تا ابد در تاریخچه ملت ما می‌ماند، عنوان کرد: جوانانی که در راه دفاع از این انقلاب به درجه شهادت رسیده‌اند، بدون شک از حادثه کربلا الگو گرفته و این فداکاری از ایمان مذهبی این افراد سرچشمه می‌گیرد.