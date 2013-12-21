  1. دين، حوزه، انديشه
۳۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۶:۱۱

اجرای 100 نمایش عاشورایی در همایش سوگ خورشید

اجرای 100 نمایش عاشورایی در همایش سوگ خورشید

همایش سوگ خورشید با اجرای یکصد نمایش عاشورایی همزمان با اربعین حسینی در دهه سوم ماه صفر در بوستانهای تهران اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش، پرده خوانی، نقالی، تعزیه و شبیه خوانی توسط هنرمندان هنرهای نمایشی استان تهران اجرا خواهد شد.

همایش سوگ خورشید از اول تا دهم دی ماه از ساعت 15 تا 16 و 30 دقیقه در بوستانهای لاله، رازی، بهاران، ولایت، پاک شهر، نیاوران و مجموعه نمایشی محراب (تقاطع خیابان ولی عصر(عج) و خیابان امام خمینی(ره))، ترمینال خاوران، مجموعه فرهنگی ورزشی شهدا (خیابان دماوند) و حسینیه تعزیه داران (دولت آباد) پذیرای دوستداران فرهنگ و معارف حسینی(ع) است.

این همایش به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران و سازمان بسیج شهرداری تهران سامان می یابد.

کد مطلب 2200168

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