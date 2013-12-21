اجرای 100 نمایش عاشورایی در همایش سوگ خورشید

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش، پرده خوانی، نقالی، تعزیه و شبیه خوانی توسط هنرمندان هنرهای نمایشی استان تهران اجرا خواهد شد.

همایش سوگ خورشید از اول تا دهم دی ماه از ساعت 15 تا 16 و 30 دقیقه در بوستانهای لاله، رازی، بهاران، ولایت، پاک شهر، نیاوران و مجموعه نمایشی محراب (تقاطع خیابان ولی عصر(عج) و خیابان امام خمینی(ره))، ترمینال خاوران، مجموعه فرهنگی ورزشی شهدا (خیابان دماوند) و حسینیه تعزیه داران (دولت آباد) پذیرای دوستداران فرهنگ و معارف حسینی(ع) است.

این همایش به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران و سازمان بسیج شهرداری تهران سامان می یابد.