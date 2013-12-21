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۳۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۶:۳۷

حجت‌الاسلام میرعلی اکبری:

46 گفتمان دینی طی نیمه دوم سالجاری در دامغان برگزار می شود

46 گفتمان دینی طی نیمه دوم سالجاری در دامغان برگزار می شود

دامغان - خبرگزاری مهر: کارشناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان از برگزاری 46 گفتمان دینی طی شش ماهه دوم سالجاری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام سید جعفر میر علی اکبری صبح شنبه در جلسه برنامه ریزی برگزاری گفتمان های دینی با حضور بانوان فرهیخته و روحانیان مستقر شهرستان دامغان در محل اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان با اعلام خبر برگزاری 46 گفتمان دینی در دامغان افزود: طی دستورالعمل های ابلاغی از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان این گفتمان های دینی در دبیرستان های سمپاد، نمونه و شاهد شهرستان در نیمه سال دوم 1392 برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری گفتمان های دینی گفت: مهمترین هدف برگزاری این گونه جلسات تبیین فرهنگ دینی و رفع شبهات آن به روش چهره به چهره است.

کارشناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان یادآور شد: در راستای مقابله با تهاجم و توطئه های دشمن، پاسخ حضوری به سؤالات، شبهات و نیازهای دینی نسل جوان یک ضرورت جدی است.

در نیم سال اول سالجاری 12گفتمان در شهرستان دامغان برگزار شد.

کد مطلب 2200198

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