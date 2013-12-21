برگزیدگان مرحله استانی مسابقات تلاوت قرآن کریم در استان سمنان مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دلالی پیش از ظهر شنبه در حاشیه بازدید از مراکز قرآنی شهرستان شاهرود در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه مرحله استانی مسابقات قرآنی تلاوت پانزدهم آذرماه سال جاری در دو رشته قرائت و حفظ کل در شاهرود برگزار شد، تصریح کرد: در این دوره از مسابقات 40 نفر در دو گروه سنی زیر 16 و بالای 16 سال اعم از خواهران و برادران شرکت داشتند.

وی اظهار داشت: در پایان در رشته تحقیق بالای 16 سال منصوره آقا حسنی از سمنان توانست حد نصاب امتیاز لازم را کسب و رتبه دوم را به خود اختصاص دهد.

مسئول دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان تصریح کرد: در رشته حفظ از بین خواهران هیچ کس حائز رتبه نشد.

وی افزود: از بین براداران هم در رشته تحقیق بالای 16 سال، حجت الله هراسانیان از سمنان رتبه اول و محسن خطیبی هم در گروه سنی زیر 16 سال از سمنان موفق به کسب رتبه دوم شد.

دلالی اظهار داشت: در رشته حفظ کل بالای 16 سال نیز سجاد واعظی از دامغان اول و محمد تقی سعد الدین از سمنان مقام دوم این دوره از مسابقات را از آن خود کرد.

مسئول دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در پایان خاطر نشان کرد: طبق آئین نامه مسابقات، راهیابی نفرات برتر مسابقات مرحله استانی تلاوت به مرحله کشوری که بهمن ماه سالجاری در تهران برگزار می‌شود منوط به کسب حدالق 100 امتیاز در رشته تحقیق برای نفر اول و 95 امتیاز نفر دوم و در رشته حفظ کل هم 200 امیتاز برای نفر اول و 190 امتیاز نیز نفر دوم است.