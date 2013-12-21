4300 مترمربع زمین به دامداران چالوس اعطا شد

مهرداد خزایی پول در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در نیمه نخست امسال 375 واحد دامی از جنگل‌های حوزه منابع طبیعی این شهرستان خارج و این عرصه‌ها آماده احیا شد.

وی اظهار داشت: دامداران پس از دریافت زمین، حق بازگشت به جنگل را ندارند و دامسرای آنان نیز تخریب می‌شود.

خزایی پول با اشاره به این که جایگاه اصلی دام در مرتع است نه جنگل تاکید کرد: ادارات منابع طبیعی در چارچوب وظایف خود، از دامداران مجاز که در مراتع مشغول فعالیت هستند حمایت می‌کنند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان چالوس در مورد نوع حمایت‌های مذکور اظهار داشت: تحویل 10 دستگاه آبشخور و 800 متر لوله پلی اتیلنی و تمدید 74 فقره پروانه چرا از جمله اقدامات صورت گرفته در شش ماه نخست امسال بوده است.

وی گفت: کارکنان و ماموران منابع طبیعی با تشکیل جلسات آموزشی و توجیهی برای دامداران، آنان را با مقررات مربوط آشنا می‌کنند و همچنین با تشکیل گروه‌های نظارتی ثابت و سیار، با اعمال مدیریت چرا و کنترل پروانه چرا، جلو تخلفات احتمالی را می‌گیرند.

خزایی پول ادامه داد: با توجه به این که حق تعلیف دام در هر مرتع متعلق به دامداری است که مجوز لازم را داشته باشد، از ورود دامداران غیر مجاز جلوگیری می‌شود که در این مدت از ورود 100 گله بدون مجوز به مراتع شهرستان چالوس جلوگیری شده است.

حوزه منابع طبیعی شهرستان چالوس با 161 هزار هکتار مساحت دارای 79 هزار هکتار جنگل و 53 هزار هکتار مرتع است و مجموع مساحت آبادی‌ها و مستثنیات آن نیز در حدود 29 هزار هکتار برآورد می‌شود.