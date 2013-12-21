حكم شهردار سنندج از سوي وزارت كشور صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالي كه اعضاي شوراي اسلامي سنندج در شهريور ماه سال جاري كامياب شادمان را به عنوان سرپرست شهرداري سنندج معرفي كرده بودند از امروز و با صدور حكم وي از سوي وزير كشور رسما به عنوان شهردار سنندج منصوب شد.

عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور در حكمي با تاييد پيشنهاد شوراي اسلامي شهر سنندج و در اجراي تبصره سه ذيل بند يك ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، كامياب شادمان را به سمت شهردار سنندج منصوب كرد.

وزير كشور در اين احكام ابراز اميدواري كرده است كه با استعانت از پروردگار يكتا و با در نظر گرفتن عدالت در رسيدگي به مناطق، مراقبت در انضباط مالي ، مطالعه و بهره گيري از همه ظرفيت ها و كوشش در ايجاد محيط سالم شهري، نيل به اهداف عالي نظام مقدس جمهوري اسلامي و منويات و مطالبات مقام معظم رهبري و سياست هاي دولت تدبير و اميد ميسر گردد.

كامياب شادمان در تاریخ 12 شهریور ماه سال جاری بعنوان سرپرست شهرداری سنندج از سوی شورای اسلامي شهر انتخاب شد و در تاریخ 18 مهرماه سالجاری با رای قاطع شورای شهر بعنوان چهل و چهارمین شهردار سنندج معرفي شد و از امروز با صدور حكم وزير كشور سكان دار شهرداري سنندج شد.

کامیاب شادمان شهردار جديد سنندج دارای مدرک تحصیلی لیسانس نقشه برداری از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی است و از سوابق اجرایی وی می توان به مدیر عامل مهندسین مشاور ونقشه برداری، مدیر نقشه برداری شهرداری، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری، مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی را می توان نام برد.

پيش از كامياب شادمان، مهدي حسام شريعتي به مدت سه سال به عنوان شهردار سنندج فعاليت كرد و شادمان نيز از اولين روزكاري شوراي شهر سنندج در دور چهارم به عنوان شهردار سنندج معرفي شد.