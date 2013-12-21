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۳۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۷:۰۹

حسنی در گفتگو با مهر:

پسران اسکیت باز قم به مسابقات قهرمانی کشور اعزام می‌شوند

پسران اسکیت باز قم به مسابقات قهرمانی کشور اعزام می‌شوند

قم - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت اسکیت استان قم از اعزام پسران اسکیت باز قمی به رقابت های قهرمانی کشور در روزهای پایانی هفته جاری خبر داد.

محمد حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی فدراسیون اسکیت کشورمان قرار است این هفته رقابت های اسکیت ایستگاهی قهرمانی کشور در بخش پسران و با حضور چهره های مستعد این رشته از استان های مختلف به انجام برسد.

وی ادامه داد: برنامه ریزی برگزاری این رقابت ها در حالی صورت گرفته که شهر نوشهر در روزهای پنجشنبه و جمعه یعنی پنجم و ششم دی ماه میزبان آن است و از استان قم نیز تیمی متشکل از برترین های چهار رده سنی به این پیکارها اعزام می شود.

رئیس هیئت اسکیت استان قم افزود: ما برای شناخت چهره های آینده داری که در رده های سنی هفت تا 10 سال اسکیت ایستگاهی فعال هستند، یک دوره رقابت های انتخابی استان برگزار کردیم و از بین آنها تیم منتخب قم برای حضور در رقابت های کشوری برگزیده شد.

وی یاد آور شد: اولین دوره مسابقات نونهالان اسکیت ایستگاهی استان قم در چهار رده سنی هفت تا 10 سال در سالن ثامن اداره کل آموزش و پرورش واقع در منطقه امامزاده سیدعلی قم برگزار شد و در آن 47 نفر از نونهالان فعال رشته اسکیت حضور داشتند.

حسنی ابراز داشت: در پایان مسابقات قهرمانی و انتخابی نونهالان اسکیت ایستگاهی استان قم نفرات برتر در حالی مشخص شدند که و مراسم اهدای احکام قهرمانی و مدال نفرات برتر با حضور اعضای هیئت و همچنین خانواده های ورزشکاران به آنها اهدا شد.

رئیس هیات اسکیت استان قم با تاکید بر برنامه ریزی جدی و منسجم این هیئت برای گسترش رشته اسکیت در سطح قم، عنوان داشت: با برگزاری مسابقات در رده سنی پایه به دنبال پیشرفت و کارهای اساسی و بنیادی هستیم و در این خصوص با شهرداری، آموزش وپرورش و دانشگاه آزاد به تفاهماتی رسیده ایم که در آینده روزهای پررنگ تر و خوبی برای اسکیت داشته باشیم، ضمن اینکه کلاس های مربیگری درجه 3  نیز برگزار می شود تا از مربیان بیشتری برای پرورش استعدادها بهره ببریم.

برترین های رده های سنی مختلف اسکیت ایستگاهی قهرمانی و انتخابی قم:

رده سنی 7 سال: ستار دارابی، محمدحسین خان بابایی و امیرعلی جان جان
رده سنی 8 سال: نیما عباس آبادی، سیدمحمدحسین بکایی و سروش انصاری
رده سنی 9 سال: مهدی دارابی، حسین سیفی و سیدمحمدشین حسینی
رده سنی 10 سال: شهرزاد شیشه ای، محمد معبر و مهران حسینی
 

کد مطلب 2200224

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