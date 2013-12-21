محمد حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی فدراسیون اسکیت کشورمان قرار است این هفته رقابت های اسکیت ایستگاهی قهرمانی کشور در بخش پسران و با حضور چهره های مستعد این رشته از استان های مختلف به انجام برسد.

وی ادامه داد: برنامه ریزی برگزاری این رقابت ها در حالی صورت گرفته که شهر نوشهر در روزهای پنجشنبه و جمعه یعنی پنجم و ششم دی ماه میزبان آن است و از استان قم نیز تیمی متشکل از برترین های چهار رده سنی به این پیکارها اعزام می شود.

رئیس هیئت اسکیت استان قم افزود: ما برای شناخت چهره های آینده داری که در رده های سنی هفت تا 10 سال اسکیت ایستگاهی فعال هستند، یک دوره رقابت های انتخابی استان برگزار کردیم و از بین آنها تیم منتخب قم برای حضور در رقابت های کشوری برگزیده شد.

وی یاد آور شد: اولین دوره مسابقات نونهالان اسکیت ایستگاهی استان قم در چهار رده سنی هفت تا 10 سال در سالن ثامن اداره کل آموزش و پرورش واقع در منطقه امامزاده سیدعلی قم برگزار شد و در آن 47 نفر از نونهالان فعال رشته اسکیت حضور داشتند.

حسنی ابراز داشت: در پایان مسابقات قهرمانی و انتخابی نونهالان اسکیت ایستگاهی استان قم نفرات برتر در حالی مشخص شدند که و مراسم اهدای احکام قهرمانی و مدال نفرات برتر با حضور اعضای هیئت و همچنین خانواده های ورزشکاران به آنها اهدا شد.

رئیس هیات اسکیت استان قم با تاکید بر برنامه ریزی جدی و منسجم این هیئت برای گسترش رشته اسکیت در سطح قم، عنوان داشت: با برگزاری مسابقات در رده سنی پایه به دنبال پیشرفت و کارهای اساسی و بنیادی هستیم و در این خصوص با شهرداری، آموزش وپرورش و دانشگاه آزاد به تفاهماتی رسیده ایم که در آینده روزهای پررنگ تر و خوبی برای اسکیت داشته باشیم، ضمن اینکه کلاس های مربیگری درجه 3 نیز برگزار می شود تا از مربیان بیشتری برای پرورش استعدادها بهره ببریم.

برترین های رده های سنی مختلف اسکیت ایستگاهی قهرمانی و انتخابی قم:

رده سنی 7 سال: ستار دارابی، محمدحسین خان بابایی و امیرعلی جان جان

رده سنی 8 سال: نیما عباس آبادی، سیدمحمدحسین بکایی و سروش انصاری

رده سنی 9 سال: مهدی دارابی، حسین سیفی و سیدمحمدشین حسینی

رده سنی 10 سال: شهرزاد شیشه ای، محمد معبر و مهران حسینی

