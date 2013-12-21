قزوین در مسابقات قرآن کارکنان زندانهای کشور یک رتبه سومی کسب کرد

حمیدرضا فراست طلب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در بیستمین دوره مسابقات علوم قرآنی کشوری ویژه کارکنان مرد زندانهای کشور که به میزبانی استان مازندران در شهر ساری برگزار شد یکی از کارکنان استان قزوین موفق شد مقام سوم کشوری در رشته ترتیل را کسب کند.

وی افزود: در رشته ترتیل محمدرضا ابوطالبی از کرمانشاه اول شد، محمد رضا گل اکبر از خوزستان در رده دوم جای گرفت و حامد ماسوری از قزوین و محمد حسن شفق از تهران به صورت مشترک به رتبه سوم دست یافتند.

فراست طلب ضمن تقدیر از کارکنان شرکت کننده در این دوره از مسابقات علوم قرآنی گفت: هدف از حضوردر این مسابقات فقط کسب رتبه نیست بلکه ایجاد فرصت جهت کسب فیض معنوی و مأنوس شدن با کلام الهی است.

وی هدف از این گردهمایی قرآنی را ایجاد فضای مناسب جهت رقابت سالم و تفکر در آیات و فرامین الهی دانست وافزود: قرآن كريم، در بردارنده

مجموعه ای از معارفی است که انسان را برای بهتر زیستن آماده می‏کند، و این مجموعه گرانقدر به گونه ای است که هر فرد می‏تواند به اندازه درک و توان و نیاز خویش، از آن بهره‏ مند شود و نیازهای خود را برطرف کند.

مدیرکل زندانهای استان قزوین تصریح کرد: از آنجایی که قرآن راهنمای بی همتایی برای بشر در تمامی اعصار است از این رو با تمسک به آیات و کلام خدا می توان به مقام قرب الهی رسید.

فراست طلب بیان کرد: یکی از زمینه ‏های تأثیرگذاری قرآن، تقویت روح ایمان و عبودیت است و برای تأثیرگرفتن از قرآن باید آن را با زبان ایمان و خلوص نیت تلاوت کرد.

وي یادآورشد: قرآن سنگر نفوذ ناپذیري در برابر منکرات و مفاسد اجتماعی و اصلی‏ترین میدان مبارزه و جهاد با دشمنان خدا، مستحکم‏ ترین سنگر محافظ مومنان در جامعه اسلامی و اساسی‏ترین موضع تهاجم علیه کفر جهانی است.

این مسئول خطاب به کارکنان زندان هم گفت: با توجه به مسئولیت و وظیفه خطیر اصلاح و تربيت مددجويان در نظام زندانبانی، شایسته است اهمیت قرآن و آموزه‏های قرآنی در حل و کاهش مشکلات روانی، اجتماعی، فردی،خانوادگی وحتي اقتصادی درک شود و با نگاه به قرآن و آموزه‏ های آن در سالم سازی روح و شخصیت انسانی مددجویان برنامه‏ ریزی مناسبی صورت گیرد.