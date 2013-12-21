تیم وحدت مشهد با روحیه بازیکنان و کمی شانس پیروز میدان شد

هاشم ره بار دار سرمربی تیم فوتبال پیام وحدت مشهد پس از پیروزی مقابل کاسپین قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بازی خوب و جانداری امروز مشاهده کردیم، ما می دانستیم که تیم کاسپین قزوین یکی از تیم های خوب این گروه است، به همین خاطر برای بازی با آنها برنامه ریزی کرده بودیم.



وی افزود: قبول دارم که کاسپین بسیار خوب بازی کرد؛ اما ما هم برنامه داشتیم و دیدید که توانستیم به هدفمان برسیم.



سرمربی تیم فوتبال پیام وحدت مشهد با اشاره به داوری این دیدار گفت: گرچه من معتقدم نباید در خصوص داوری پس از این بازی صحبتی کرد اما فکر می کنم امروز داوری خوب کار کرد و اگر هم اشتباهی داشت اشتباهش روی نتیجه این دیدار تاثیر نداشت.



ره بار دار بیان کرد: تیم وحدت مشهد امسال از 13 بازیکن بومی بهره می برد که 11 نفر آنها زیر 23 سال هستند و من از هشت تن از این بازیکنان در ترکیب اصلی تیم استفاده می کنم و شما هم دیدید که امروز آنها چه قدر خوب بازی کردند و جواب اعتماد من را دادند.

وی بیان کرد: هدف تیم ما با توجه به نتایجی که امسال گرفته ایم صعود به لیگ یک است و این هدف برای ما دور از دسترس نیست چرا که تاکنون توانسته ایم نتایج خوبی کسب کنیم.



ره باردار در پایان خاطرنشان کرد: با این پیروزی قهرمان نیم فصل شدیم؛ اما نباید در خواب این نتایج فرو برویم و باید تمرینات خود را با قدرت ادامه داده تا بتوانیم در نیم فصل دوم هم نتایج مطلوبمان را کسب کنیم.

تیم های فوتبال کاسپین قزوین و پیام وحدت مشهد در یازدهمین هفته از مسابقات لیگ دسته دوم کشور عصر امروز شنبه در ورزشگاه پانزده هزار نفری سردار آزادگان به دیدار هم رفتند که این بازی در نهایت با نتیجه دو بر یک به سود تیم پیام وحدت مشهد پایان یافت.

