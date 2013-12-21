به گزارش خبرنگار مهر، کرم‌رضا پیریایی عصر شنبه در مراسم تودیع خود اظهار کرد: در همه جای کشور و به ویژه در قم وقتی مسئول یا خادمی که بار مسئولیت و مدیریت را بر عهده دارد در چنین جلسه ای باید عذر قصور و تقصیر را عرضه بدارد.

وی گفت: اگر ما به وظایفمان آن گونه که حق است انجام دهیم فهرست کارهایی که باید انجام شود کمتر می‌شود.

پیریایی با تشکر از وزیر کشور که به جای عنوان تودیع، از واژه تقدیر و تشکر استفاده کرده است، تصریح کرد: این مسئله در قم اهمیت دارد چون کسی از قم خداحافظی نمی‌کند و همیشه با قم در ارتباط است.

استاندار سابق قم اظهار کرد: قدردانی و ارزش گذاری از مباحثی است که خدمت را تعریف می کند.

وی داشتن نقشه راه را در سرعت دهی به فعالیت‌ها و برنامه‌ها مهم دانست و تاکید کرد: در معارفه خود مسئله آمایش سرزمین را مطرح کردم و اکنون در مراسم تقدیر و تشکر هم همین مسئله را مطرح می‌کنم.

تدوين 28 جلد از آمايش سرزمين

پیریایی تصريح كرد: تاکنون 28 جلد از تحلیل وضعیت قم آماده و تدوین شده و فاز اول آن به اتمام رسيده است. بناست آينده نگاري كنيم نه آينده نگري. اين كار سخت تر از تحليل وضع موجود است.

وي با ابراز خرسندي از انتصاب حجت‌الاسلام صالحي منش به عنوان استاندار قم اظهار كرد: ايشان كار سخت‌تري براي فعاليت در اين سمت دارند.

وي خطاب به استاندار فعلي قم گفت: از زمان تصويب سمت استانداري شما تا بامداد فردا در صدر اخبار بوديد و من از رئيس جمهور كه فضا را براي انتخاب و معرفي استاندار مهيا كردند و از آقاي ضرغامي تشكر مي‌كنم.

استاندار سابق قم تاكيد كرد: بهترين تعريف و بالاترين شئونات براي كسي كه در استانداري خدمت مي‌كند اين است كه سرباز ولايت است.

وي تقويت كارآمدي را براي تقويت ارزش‌ها مهم دانست و تاكيد كرد: به عنوان يك شهروند مي‌گويم آنچه انجام شده است هر چه باشد بايد بيشتر انجام شود.

مشكلات طرح انتقال آب

پيريايي به مشكلات طرح انتقال آب از سرشاخه‌هاي دز اشاره كرد و گفت: كار رسانه‌اي براي اين طرح انجام نشده است اما اينكه در اصفهان مباحثي باشد كه مانع آب رساني به قم باشد بايد برطرف شود.

وي افزود: ساخت سد كار دشواري نيست چراكه از كارهاي عادي در جمهوري اسلامي است اما حوزه استانداري قم و اصفهان بايد با هم باشند تا تملك اراضي براي ساخت سد انجام شود.

استاندار سابق قم با اشاره به اجراي طرح‌هاي كلان در قم از جمله مترو، حرم تا حرم و... تصريح كرد: بخشي از كارها در قم انجام مي‌شود كه بايد از پشتوانه ملي بهره مند باشد.

پيريايي با ذكر برخي رايزني‌هايي كه با گروه‌هاي مختلف سياسي در قم داشته است گفت: استاندار بايد شان اخوت و دلسوزي و پدري داشته باشد و همه مجموعه‌ها را ببيند.