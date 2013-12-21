طرح تحول بنيادين آموزش و پرورش با اعتقاد معلمان به طرح قابل اجراست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصالح جوكار، ظهر شنبه در مراسم توديع و معارفه مديركل آموزش و پرورش استان يزد اظهار داشت: طرح تحول بنيادين آموزش و پرورش در صورت اجرا مي تواند نگراني هاي آموزش به ويژه پرورش را كاهش دهد.

وي ادامه داد: امروز عرصه رقابت در دنيا، دانايي است و هركس داناتر باشد، داعيه ساختن جهاني والاتر را خواهد داشت پس بايد جهاني بسازيم كه منطبق بر آموزه هاي ديني ما باشد در غير اينصورت جهاني را براي ما خواهند ساخت كه مجبوريم در آن زندگي كنيم.

جوكار در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه كسي كه در مديريت علمي و مديريت فرهنگي فعاليت مي كند، كاري بسيار مهم و ارزشمند دارد، افزود: شايد ما امروز به فناوري هاي روز و دانش هسته اي دست يافته ايم اما همه اينها در مقابل زحمات معلمان هيچ است زيرا معلمان فرآيند انسان سازي را در كشور دنبال مي كنند.

وي تصريح كرد: امروز كه در عرصه صنايع دفاعي چه از لحاظ نرم افزار و چه سخت افزار در حال خودكفا شدن هستيم، مرهون تلاش هاي فرهنگيان است و بدون تلاش آنها اين موفقيت ها امكانپذير نبود.

با تلاش هاي معلمان تحقق آرماني ما امكانپذير است

جوكار خاطرنشان كرد: از آنجا كه يك نظام ديني داريم و اهداف آرمانهاي ما بر اساس مباني ديني است و در راس آن رهبري مديريت آن را بر عهده دارند، تلاش هاي معلمان مي تواند آرمانها را محقق كند.

وي تصريح كرد: بايد دست آن معلماني كه در شرايط سخت با عشق به آموزش پرداختند را بوسيد و معتقدم جامعه اي كه به معلم و مقام معلم احترام نگذارد، محكوم به انحطاط است.

نماينده مردم يزد و صدوق در مجلس بيان كرد: به بعضي از مدارس استان يزد كه سركشي مي ‌كنم، مدارس را نه در شأن دانش‌ آموز و نه در شأن معلمان مي ‌بينم در حالي كه يزد قلب ايران است و بايد به اين مسائل توجه بيشتري شود.

آموزش و پرورش موضوع جذب نيرو را پيگيري كند

وي بيان كرد: حال كه آموزش و پرورش كمبود نيرو دارد، اين موضوع را پيگيري كند و نيرو بگيرد ما نيز همكاري مي‌كنيم.

جوكار خاطرنشان كرد: اكنون 90 رديف استخدامي در استان يزد خالي داريم و مي‌توان در اين زمينه اقدام كرد.

نماينده مردم يزد و اشكذر در مجلس با اشاره به برخي ديگر از مشكلات موجود در آموزش و پرورش بيان كرد: حقوق بازنشسته‌ها چند ماه است كه پرداخت نشده و با چنين شرايطي نمي ‌توان در بازنشسته‌ ها و شاغلان فرهنگي انگيزه براي كار بهتر ايجاد كرد.

وي همچنين با اشاره به اماكن ورزشي نيمه كاره خاطرنشان كرد: تعداد زيادي اماكن ورزشي داريم كه كار آنها به پايان نرسيده و نيمه كاره رها شده و همان كارهاي انجام شده نيز در حال فرسايش و از بين رفتن است.

درخشش 20 سال متوالي دانش آموزان يزدي در كنكور نشانه تلاشهاي معلمان است

جوكار در بخش ديگري از سخنان خود، درخشش 20 سال متوالي دانش ‌آموزان يزدي در كنكور سراسري را نشان از زحمات و تلاش‌هاي معلمان و فرهنگيان استان يزد دانست و افزود: در دو سال كنكور، آقاي رحيمي‌ نژاد تلاش ‌هاي بسياري كردند كه اين تلاش‌ها به ثمر نشست.

وي، احمد شيرزاد را نيز نيرويي مدير و مدبر خواند و افزود: ايشان از بخش‌هاي پايين دستي آغاز كرده و پله پله پيشرفت كرده است و اكنون در جايگاه مديركلي مي‌تواند شاخص ‌هاي تعليم و تربيتي خوبي را عايد آموزش و پرورش استان يزد كند.

در اين مراسم از تلاش هاي محمدكاظم رحيمي نژاد تجليل و احمد شيرزاد به عنوان مديركل آموزش و پرورش استان يزد معرفي شد.