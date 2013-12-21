چند صدايي در بحث آب استان يزد خطرناك است/ خسارت تاسيسات آب يزد هنوز پرداخت نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصالح جوكار بعد از ظهر شنبه در نشست هم انديشي با اصحاب رسانه استان يزد در پاسخ به سئوال خبرنگاري در مورد وصول خسارت هاي وارده به تاسيسات آبرساني به استان يزد كه در اسفندماه سال گذشته رخ داد، اظهار داشت: به رغم پيگيري هاي جدي در دولت دهم و يازدهم، تاكنون موفق نشده ايم اين خسارت ها كه مبالغ هنگفتي بوده است را دريافت كنيم.

وي بيان كرد: مسئولان و نمايندگان استان يزد همچنين مردم اين استان در بحث آب بايد به تعامل و هماهنگي برسند زيرا در اين زمينه بسيار حساس، چند صدايي از استان بسيار خطرناك خواهد بود.

جوكار در مورد خط دوم انتقال آب به استان يزد نيز با اشاره به دستورات وزارت نيرو يادآور شد: تمهيدات انديشيده شده خوب است اما ما در بحث خط دوم انتقال آب به يزد مسير را مشخص كرده ايم و روي حرف خود هستيم و هيچكس هم نمي تواند اين تصميم را عوض كند.

بحران آب در تابستان آينده در يزد قطعي است

وي تصريح كرد: گرچه وزارت نيرو تمهيداتي در زمينه تامين منابع آب اضطراري انديشيده است اما اگر وضعيت آبرساني به يزد با همين روند ادامه پيدا كند، بحران آب در تابستان آينده در يزد قطعي خواهد بود.

نماينده مردم يزد و اشكذر در مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به توزيع ناعادلانه درآمدهاي ناشي از ارزش افزوده بين شهرداري هاي استان يزد اظهار داشت: با اينكه اين اعتبارات بين شهرداري ها ناعادلانه توزيع مي شود، موافقم.

توزيع اعتبارات بين شهرداري هاي استان يزد ناعادلانه است

وي تصريح كرد: به عنوان نمونه، تراكم جمعيتي در يزد 57.88 درصد است و اعتباري كه دريافت مي كند، 29 درصد از ارزش منابع معدني استان است در حالي كه شهرستان ديگري با تراكم جمعيتي 6.7 درصد 47 درصد دريافت مي‌ كند و مثلا شاهديه با تراكم جمعيتي 1.7 درصد اعتبار يك درصدي دريافت مي كند در حالي كه يك شهرداري ديگر با تراكم شش دهم درصديِ، 4.21 درصد اعتبار دريافت مي كند كه اينها بي عدالتي است.

منطقي در عزل و نصب هاي دانشگاه يزد نمي بينم

جوكار در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به سئوال خبرنگاري در مورد اطلاع از عزل و نصب هاي انجام شده در دانشگاه يزد اظهار داشت: از اين عزل و نصب ها بي اطلاعم و هيچ منطقي در آن نديدم اما معتقدم اگر مي خواهند شخصي را عوض كنند و مديريتي را تغيير دهند، چرا چهره شخص را خراب مي كنند، اين رفتار با يك فضاي آموزشي و فرهنگي همخواني ندارد.

وي تصريح كرد: راجع به اين تغيير هيچ تماس و ارتباطي از وزارت علوم نداشتم اما برخي دستگاه هاي استان در مورد آن تماس هايي گرفته و صحبت هايي مطرح كرده اند.

بر عملكرد نمايندگان مجلس نظارت مي شود

نماينده مردم يزد و اشكذر در بخش ديگري از اين نشست در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد اينكه آيا بر نحوه كار، رفتار و اقدامات نمايندگان مجلس نظارتي وجود دارد يا خير، اظهار داشت: تا سال گذشته دستگاه نظارتي بر عملكرد نمايندگان مجلس نداشتيم اما از سال گذشته بر اساس قانوني كه مصوبه خود مجلس بود، بر رفتار و برنامه ها و اقدامات نمايندگان مجلس نظارت مي شود و هر كس اعتراضي دارد مي تواند اعتراض خود را به اين دستگاه نظارتي كه در مجلس مستقر است، اعلام كند.