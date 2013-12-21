پتروشیمی گلستان دغدغه اول نمایندگان و مسئولان اجرایی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام دکتر "سید علی طاهری" عصر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: رفع مشکلات پروژه مهم پتروشیمی گلستان دستور کار همیشگی جلسات مشترک مجمع نمایندگان با مسئولان اجرایی ملی و استانی است و همه ما در این خصوص دغدغه داریم.

به گفته وی , همه مسئولان در این موضوع اتفاق نظر دارند و به نتیجه رسیدن آنرا وظیفه خود در مقابل دهها هزار سهامدار این شرکت می دانند.

وی با بیان اینکه اخذ مصوبه وام ارزی از صندوق توسعه ملی گام مهمی در مسیر رفع موانع فراوروی پتروشیمی گلستان بود, خاطرنشان کرد: خوشبختانه با پیگیری های انجام شده موانع اصلی برداشته شد و با پرداخت وام ارزی تکمیل این پروژه شتاب می گیرد.

طاهری با اشاره به اینکه پتروشیمی گلستان یکی از اقتصادی ترین پروژه های استان است, خاطرنشان کرد: محصولات تولیدی پتروشیمی گلستان علاوه بر اینکه می تواند نیاز کشاورزان استانهای همجوار را تامین کند در کشورهای آسیای میانه نیز از بازار خوبی برخوردار است.

نماینده گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی به مردم و سهامداران شرکت صنایع پتروشیمی گلستان اطمینان داد که مجمع نمایندگان و مسئولان اجرایی لحظه ای این پروژه مهم را رها نخواهند کرد و تا به سرانجام رسیدن آن از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.

وی همکاری وزارت نفت را بسیار خوب ارزیابی کرد و افزود: امیدواریم با همکاری مسئولان وزارت نفت و مسئولان بانکی کشور پتروشیمی گلستان زودتر به نتیجه برسد.

طاهری افزود: خوشبختانه هیات مدیره و مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی گلستان نیز در این مساله بسیار فعال و پیگیر هستند و همگام با نمایندگان و مسئولان اجرایی تلاش می کنند.