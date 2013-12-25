به گزارش خبرنگار مهر، چند سالی است که رابطه عابران پیاده و خودروها در شهرهای بزرگ از تعامل و همزیستی گذشته است و کار بیشتر شبیه جنگی مدام شده که هر کدام از این گروه ها سعی دارند در آن پیروز شوند و در این میان آنچه نصیب آنها می‌شود، کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از عابران پیاده در شهرهای بزرگ است.

عابران بی احتیاط، رانندگان بی احتیاط تر



حقیقت اینجاست که طی سال های گذشته هم عابران پیاده بی احتیاط شده اند و هم رانندگان، صبوری و مدارای خود را از دست داده اند.



زمانی افراد در جامعه حرمت داشتند، مسن ترها، کودکان، زنان هر کدام از جایگاه خاصی برخوردار بودند و رانندگان سعی می کردند نسبت به این گروه از افراد جامعه مهربان تر باشند اما این روزها کهبسیاری از ارزش ها کم رنگ تر شده و هر کس تلاش می کند کار خود را پیش ببرد، عابران هم در اندیشه عبور و رسیدن به مقصد هستند و رانندگان هم بدون در نظر گرفتن شرایط عابران همین اندیشه را در سر دارند، در این میان یکی از راه های موثر برای کاهش میزان تصادف عابران پیاده و خودروها، عبور از خط کشی عابر پیاده یا پل هاست.

خط کشی عابر پیاده سر چهارراه هایی که چراغ راهنمایی دارند، تا حدودی وضعیت روشنی دارد و هم رانندگان و هم عابران باید با توجه به رنگ چراغ راهنمایی مخصوص به خود از خیابان رد شوند.

از نظر قانونی همه چیز روشن است، اما از نظر عرفی شرایط کاملا” نامساعد است،به این مفهوم که بسیاری از رانندگان به جای اینکه پشت خط عرضی بایستند که با خط عابر پیاده فاصله دارد، با بی احتیاطی روی خط عابر پیاده توقف می کنند، این اتفاق بیشتر از آنجا ناشی می شود که رانندگان به چراغ زرد توجه ندارند و از آن عبور می کنند.



چند سال قبل که طرح تشدید برخورد با مجازات رانندگان بی توجه به خط عابر پیاده مطرح شده بود، رانندگانی که روی این خط توقف می کردند، جریمه می شدند.



این طرح همانند بسیاری دیگر از طرح ها موقتی بود و اکنون یا پلیسی سرچهارراه نیست که به رانندگان متعرض به خط عابر پیاده تذکری جدی بدهد یا اگر هم باشد، توجه چندانی به این موضوع نمی کند، البته عابران پیاده نیز گاهی رنگ چراغ های عبوری را نادیده می گیرند و تصور می کنند که هر زمان بخواهند می توانند از خیابان رد شوند و این موضوع گاهی باعث تصادف و ایجاد مشکل در عبور مناسب خودروها می شود.

انسانهای بدون پلاک جریمه نمی شوند/ يک چهارم كشته‌هاي حوادث رانندگي در كشور عابران پياده هستند



ما آدم‌ها چون مثل ماشین‌ها پلاک نداریم فکر می‌کنیم می‎توانیم هرکجا و هرچقدر که خواستیم تخلف کنیم. ولي اين روزها به مدد عابریاران توجه بيشتري به اين نكاتی که عابران باید به آن توجه کنند، مي شود و همه اين ها نشان می دهد که عده ای هستند كه تلاش مي كنند جان و مال ما را از حوادث احتمالي حفظ كنند.

تقریبا یک سالی می‌شود که این طرح توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین در سطح شهر اجرایی شده است اما با این‎حال هنوز این فرهنگ در بین خیلی از مردم جا نیفتاده است که رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی برای عابران پیاده هم الزامی است.

متاسفانه هنوز هم بعضی از شهروندان نمی‌دانند که حتما دلیلی داشته که سر چهار راه‌ها، چراغ‌های راهنمایی و رانندگی نصب کرده‎اند. شاید فکر می‌کنند که سبز شدن چراغ یعنی حرکت دوباره ماشین‌ها پس از توقف پشت چراغ قرمز، نه ایستادن آدم‌ها در پشت خط عابر پیاده!



اما واقعیت این است که بیشتر ما معنی این رنگ‌ها را می‌دانیم اما فکر می‎‌کنیم چون مثل ماشین‎ها پلاک نداریم می‌توانیم هرچقدر که خواستیم تخلف کنیم و به چراغهای عابر پیاده بی تفاوت باشیم.



خوب است بدانیم بنا به آمار‌های اعلام شده درکشور در طی سال‎های 1385 تا 89، تعداد 29 هزار و 54 نفر عابر پیاده در حوادث رانندگی‌، جان خود را از دست داده‌اند که این تعداد نزدیک به یک چهارم کل کشته‌های ناشي از حوادث رانندگي است که با توجه به این آمار‌ها می‌توان فهمید قوانین به خاطر سلامت جان شهروندان وضع شده است.

بيش از 70 درصد از كشته‌هاي تصادفات سال گذشته در قزوین عابران پياده بودند



محمود درخشان کارشناس ارشد واحد مطالعات سازمان حمل و نقل و ترفایک شهرداری قزوین در این باره گفت: بيش از 70 درصد از كشته‌هاي تصادفات سال گذشته عابران پياده بودند که بيش از 58 درصد از تصادفات به دليل عجله و شتاب بي مورد بوده است.

وي بيان کرد: بروز سوانح علل مختلفي دارد که براي بررسي آن‌ها و يافتن راهکار مناسب به منظور کاهش آمار تصادفات، سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين با همکاري پليس راهنمايي و رانندگي استان و پزشکي قانوني استان قزوين به بررسي آماري که اين ارگان ها در اختيار سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين قرار داده‌اند، پرداخته است.



کارشناس ارشد واحد مطالعات سازمان حمل نقل و ترافيک شهرداري قزوين با بيان اين كه بيشترين تصادفات در ساعات بين 18 تا 21 رخ داده است، گفت: بيش از 60 درصد از كشته هاي تصادفات سال 91 به دليل برخورد وسايل نقليه با عابران پياده بوده و بقيه مربوط به برخورد وسايل نقليه با يكديگر و تصادف وسايل نقليه حامل افراد بوده است.

درخشان با اشاره به اين كه بيش از 70 درصد از كشته هاي تصادفات سال گذشته عابران پياده بوده اند، خاطرنشان كرد: بنابراين آموزش فرهنگ ترافيك و چگونگي عبور و مرور از خيابان به عموم مردم جامعه از ضروريات انكارناپذير است.

وي عنوان كرد: از بين وسايل نقليه اي كه در تصادفات درگير بودندخودروهاي سواري، وانت بار، اتوبوس، كاميون، ميني بوس و تريلي به ترتيب بيشترين سهم را در وقوع تصادفات داشتند.



اين كارشناس با اشاره به اين كه اكثر تصادفات در طول روز به وقوع پيوسته است، گفت: در مسيرهاي داخل شهري خصوصا مسيرهاي مركزي شهر تصادفات كمتري نسبت به مسيرهايي كه سرعت بيشتر بوده، رخ داده است.

کارشناس ارشد واحد مطالعات سازمان حمل نقل و ترافيک شهرداري قزوين خاطرنشان كرد: براي كاهش ميزان تصادفات بايد علاوه بر رعايت سرعت توسط رانندگان، آموزش فرهنگ ترافيك به عموم شهروندان از طريق برنامه هاي راديويي و تلويزيوني بيشتر مورد توجه قرار گيرد.

درخشان يادآور شد: از همكاري پليس راهنمايي و رانندگي استان و پزشكي قانوني استان قزوين كه در جمع آوري آمار تصادفات و مصدومان و فوتي هاي تصادفات با سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري قزوين براي تحليل و بررسي همكاري كردند، كمال تشكر و قدرداني را دارم.

علی ارباب کارشناس سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری قزوین هم به خبرنگار مهر گفت: یکی از مهمترین علل اجرای طرح عابریار درتقاطع‌های سطح شهر قزوین افزایش روزافزون آمار کشته شدگان عابران پیاده است.

وی افزود: طرح عابر یار از آذرماه سال گذشته در تقاطع های بوعلی، خیام، شهرداری، بازار، میدان آزادی و امام خمینی(ره) با حضور 28 عابر یار اجرا شد که نقش مهمی در فرهنگ سازی در الین زمینه داشته است.

ارباب تصریح کرد: از جمله آثار كوتاه مدت اجراي طرح عابريار اين است كه ميزان سوانح درون شهری خودرو با عابر را كاهش مي‌دهد به طوري كه در مدت اجراي اين طرح با كاهش 12 درصدي تصادف عابران پياده روبرو بوديم، زيرا با آثار رواني كه روي رانندگان خودروها و عابران پياده ايجاد مي‌كند، موجب كاهش استرس و نگراني آن‌ها در هنگام عبور از خيابان شده و به اين ترتيب ايمني افزايش مي ‌يابد.

کارشناس آموزش سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین با اشاره به ميزان تخلف عابران پياده در هنگام تردد از خيابان می گوید: براساس آمارهاي بدست آمده از سطح شهر قزوين 39.1 درصد از تخلفات در عرض خيابان، 34.4 درصد در تقاطع‌ها، 13.8 درصد زير پل‌هاي عابرپياده و 8.4 درصد به دليل تاريكي هوا در شب هنگام رخ مي‌دهد. بنابراين آموزش شهروندان در تردد از عرض خيابان‌ها ضرورت بيشتري دارد و بايد با جديت پيگيري شود.

هر چند هنوز خیلی از شهروندان به رعایت این‌گونه قوانین عادت نکرده‌اند اما آمار‌ها نشان می‌دهد در مدت زمان کوتاه اجرای طرح عابریار در سطح شهر قزوین این فرهنگ در بین بسیاری از شهروندان افزایش یافته و خوشبختانه شهروندان متعددی به این باور رسیده‌اند که برای حفظ جان خود هم که شده، بهتر است این قوانین را رعایت کنند.

علی ارباب در این زمینه می‌گوید: با توجه به این که یکی از روش‌های فرهنگ سازی ایجاد محدودیت است تا بته دریج موضوع مورد نظر در بین مردم نهادینه شود؛ سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین با اجرای طرح عابریار در تقاطع‌های شهر قزوین سعی دارد با فرهنگ ‌سازی مناسب استفاده از خطوط عابر پیاده برای تردد را در بین مردم جامعه نهادینه کند.

وي در ادامه یادآور‌شد: نتايج به دست آمده نشان می‌دهد كه اجراي طرح عابريار در تقاطع‌هاي سطح شهر قزوين موجب بهبود 20 درصدي تردد عابران پياده در تقاطع‌ها شده است.

یکی از رانندگان شهر قزوین(ح.م) در حالی‌که پشت چراغ قرمز ایستاده بود در خصوص اجرای طرح عابر یار به خبرنگار مهر گفت: با اجرای این طرح خیال ما هم کمی راحت‌ تر شده و با آرامش در تقاطع‎ها تردد می‌کنیم اما این به شرطی است که عابران پیاده هم این قانون را رعایت کنند و وقتی چراغ سبز می‌شود برای خودشان هم که شده از خیابان عبور نکند.

مریم.ک مادری است که دو پسر دوقلوی دبستانی دارد معتقد است اگر طرح عابر یار به طور صحیح اجرا شود، خیال پدر و مادر‌ها هم از فرزندانشان راحت می‌شود.

وی تصریح کرد: من دو پسر دوقلوی دبستانی دارم که برای رفتن به دبستان باید از یک چهار راه پرتردد عبور کنند که به آنها آموزش داده‌ام وقتی چراغ عابر قرمز است نباید از خیابان عبور کنند و خوشبختانه به خاطر وجود عابریار این‎کار را نمی‌کنند و خیال من از بابت آن‌ها کمی راحت‌ تر شده است.

به نظر می رسد در این زمینه نیروی انتظامی باید طرحی دایئی داشته باشد تا هم به رانندگان متخلف تذکر دهد و هم فکری برای عابران پیاده متخلف کند.

شکل حرکت عابران پیاده فقط منحصر به عبور از عرض خیابان نمی شود، بلکه گاهی این مشکل مربوط به زمانی است که عابران پیاده قصد سوار شدن به تاکسی را دارند و در برخی ساعات شبانه روز یا روزهای شلوغ و پرترافیک، عابران برای سوار شدن به تاکسی تا وسط خیابان می آیند و خطر تصادف را افزایش می دهند که این مشکل بیشتر حاصل مدیریت شهری است و رانندگان و عابران پیاده را به شدت کلافه می کند و خیابان را به عنوان بستری آماده برای تصادف مرگبار و آسیب زننده آماده می کند که هم رانندگان و هم عابران در ایجاد این شرایط مقصرند.

بسیار دیده شده که ایستگاه تاکسی چند متری از سر چهار راه فاصله دارد، اما نه عابران به آن توجهی می کنند و نه رانندگان حاضر به رعایت قانون هستند و در هر نقطه از خیابان ها و حتی اتوبان های پر رفت و آمد با اشاره مسافر داخل ماشین یا عابری که قصد سوار شدن دارد، ماشین را نگه می دارند و در ترافیک شهر مشکل ایجاد می کنند.

نبود آموزش در کودکی و طرح های نیمه کاره

مسئله اصلی این است که تاکنون طرح های زیادی ارائه شده که برخی از آنهاعملی شده (همانند هدایت عابران به پیاده روها یا تاکید بر توجه به رنگ چراغ های عبوری) و بعضی از آنها نیز فقط در حد حرف باقی مانده است همانند جریمه عابران متخلف و خودروهای مسافرکش شخصی اما نتیجه این برنامه ها تاثیر بلند مدت نداشته است.

آموزش از دوران خردسالی و کودکی می تواند موثرترین و بهترین شیوه برای تغییر رفتارهای مردم در عبور و مرور شهری باشد، وقتی افراد از سن بسیارکم یاد بگیرند و خود را ملزم به رعایت قانون بدانند، با رفتارشان آموزش عملی به فرزندان و دیگر کودکان نیز می دهند.

ه نظر می رسد در کشور ما نه تنها آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی به گروه هابی سنی پیش دبستانی و دبستان بسیار کم است، راه موثری هم برای افزایش این آموزش پیش بینی نشده است.

فیلم، نمایش، موسیقی و دیگر شیوه های کمک آموزشی نیز دراین مورد بسیار محدود و اندک است. باید آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی به خردسالان و کودکان دایمی و طولانی مدت باشد تا جامعه به سوی رعایت قوانین تمایل بیشتری پیدا کند.



کودکان هم از بزرگترها یاد می گیرند اگر از همین امروز در چند تقاطع پر تردد و شلوغ شهر قزوین به چراغ راهنمایی احترام بگذاریم و با دستور چراغ و سبز شدن آن از خیابان عبور کنیم و با قرمز شدن آن بایستیم به طور حتم در آینده فرزندان ما نیز یاد خواهند گرفت به مقررات احترام بگذارند و آن وقت خیابانها امن شده و حوادث کاهش خواهد یافت.



شهروندان قزوین باید بدانند اگر از همین امروز با خود متعهد شوند در هنگام عبور از مسیرهای خط کشی شده در خیابانها به چراغ راهنمایی توجه کنند سلامت خود و فرزندانشان را تضمین کرده اند.