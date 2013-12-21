به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سلاحورزی در جلسه با معاون برنامه ریزی استاندار و مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری با اشاره به تشکیل کمیته‌ پیگیری مشکلات شهرک‌های صنعتی در کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی خرم‌آباد اظهار داشت: خوشبختانه با همکاری معاون برنامه‌ریزی استاندار و همچنین مدیرکل امور اقتصادی استانداری این کمیته به خوبی و با تکیه بر روش‌های عملیاتی توانسته مشکلات شهرک‌های صنعتی استان را پیگیری نماید.

وی با تأکید بر اینکه در سایر حوزه‌ها هم می‌توانیم با تشکیل چنین کمیته‌هایی به دنبال حل مشکلات واحدهای تولیدی باشیم، افزود: تأکید ما در این کمیته مطرح کردن مشکلاتی است که با توجه به وضعیت موجود استان، قابل برطرف شدن هستند تا امکان نتیجه‌گیری بیشتری وجود داشته باشد.

وی به برگزاری همایش "حمایت قضایی، رونق اقتصادی"اشاره کرد و گفت: در کنار این همایش، دفتر مرکز داوری تجاری در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد راه‌اندازی شده که با توجه به وظایف و اساسنامه ای که برای آن تدارک دیده شده، می‌تواند گام مهمی برای حل بهتر دعاوی تجاری تلقی شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد همچنین تصریح کرد: واقعیت این است که مشکلات موجود در حوزه‌ی اقتصاد و صنعت استان ریشه‌های مختلفی دارد که بخشی از آن‌ها ناشی از عقب‌ماندگی‌های تاریخی و نبود زیرساخت‌ها و عدم وجود منابع مالی بوده اما باید توجه داشت که بخشی از این معضلات هم ناشی از مشکلات نرم‌افزاری است.

سلاحورزی بیان داشت: در حوزه‌ شهرک‌های صنعتی استان ایده‌ ما این است که با استفاده از برخی امکانات و ظرفیت‌های موجود دستگاه‌های اجرایی استان می‌توان بسیاری از مشکلات عمومی شهرک‌های صنعتی را برطرف کرد.

وی لازمه‌تحقق این مصوبات را تعامل همه‌جانبه‌ دولت و بخش خصوصی دانست و افزود: تلاش ما این است که انتظارات منطقی و قابل برطرف شدن را در بخش خصوصی مطرح و پیگیری کنیم تا با استفاده از ابزارها و ظرفیت‌های موجود در مسیر برطرف شدن‌ آنها گام برداریم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد به ضرورت برگزاری همایش توانمندی‌های اقتصادی استان اشاره کرد و افزود: ضروری است یک بار دیگر در راستای معرفی توانمندیهای لرستان همایشی برگزار کنیم.

