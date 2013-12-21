به گزارش خبرگزاری مهر، علی هادی‌چگنی در جلسه با اعضای اتاق بازرگانی خرم آباد به مشکلات زیرساختی لرستان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در حوزه‌ راه‌آهن، آزادراه و برقراری پروازهای منظم اتفاقات خوبی در حال رخ دادن است که امیدواریم در آینده‌ نه چندان دور شاهد به ثمر نشستن این تلاش‌ها در راستای توسعه‌ استان باشیم.

معاون برنامه‌ریزی استانداری لرستان با بیان اینکه تنها راه‌حل برطرف شدن مشکلات استان، حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در استان است، افزود: امروز هم باید از سرمایه گذاران موجود در استان حمایت کنیم و هم در راستای جذب سرمایه‌گذاران جدید تلاش کنیم.

چگنی گفت: به همین منظور به دنبال رسیدن به راهکارهای منطقی و مناسب هستیم و انتظار داریم فعالان بخش اقتصادی و به خصوص اتاق بازرگانی پیشنهادات عملی و کارشناسی‌شده ارائه نمایند و به این پروسه سرعت بخشند.

وی اظهار داشت: هدف دولت و بخش خصوصی در نهایت یکی است و به همین دلیل ضروری است همسو با هم حرکت کنند و در این صورت می‌توان انتظار تحول و تغییر در اقتصاد استان را داشت.

معاون برنامه‌ریزی استانداری لرستان در مورد برپایی همایش معرفی توانمندی‌های استان هم گفت: این همایش بهمن‌ماه در تهران برگزار خواهد شد و در آن تلاش خواهیم نمود از همه‌ لرستانی‌های مقیم تهران و سایر نقاط جهان برای حضور در آن دعوت به عمل آوریم.

چگنی به وضعیت برخی صنایع مشکل‌دار استان هم اشاره کرد و افزود: برخی از این صنایع به مرحله‌ای رسیده‌اند که هیچ راهی برای برون‌رفت از آن وجود ندارد، لذا تلاش ما بر این است که وضعیت این صنایع را برای همیشه مشخص کنیم.

وی به مشکلات شهرک‌های صنعتی استان هم اشاره کرد و اظهار داشت: کمیسیون‌های خوبی در اتاق تشکیل شده‌اند که می‌توانند مشکلات موجود هر حوزه را شناسایی و دسته‌بندی کنند تا در حوزه‌های مختلف، مدیران مرتبط را پای کار بکشانیم و در مسیر برطرف شدن مشکلات حرکت کنیم.



