کارت ملی هوشمند در زنجان صادر می شود

موسی متوسلین در گفتگو با خبرنگار مهر،افزود: صدور کارت ملی هوشمند تا پایان این برنامه الزامی است و تمام دستگاههای اجرایی خدمات این گونه ارائه خواهند داد.

وی اظهار داشت: طبق الزام قانون برنامه مصوبه هیات دولت همه ادارات ثبت احوال موظفند تا نسبت به صدور کارت هوشمند ملی اقدام کنند.



مدیر کل سازمان ثبت احوال استان زنجان گفت: بر اساس این الزام از ابتدای سال جاری نسبت به صدور این کارت به مسئولان انتخابات در بخشداری ها، فرمانداری ها و استانداری اقدام شد تا از این طریق از دقت و صحت آمارهای مرتبط با انتخابات اطمینان حاصل شود و همچنین سایر ادارات تابعه استان نیز به این سامانه متصل بوده و بعد از دهه فجر همه کارت های ملی از کاغذی خارج خواهد شد.



متوسلین تاکید کرد: تاکنون 99,5درصد جمعیت واجد شرایط استان زنجان کارت ملی قدیمی دریافت کرده اند.

وی با اشاره به اینکه امروز ثبت احوال نقش کلیدی در ایجاد دولت الکترونیک دارد افزود: یکی از اقدامات این سازمان در بحث اقدامات الکترونیکی، آرشیو الکترونیکی اسناد است.

مدیر کل سازمان ثبت احوال استان زنجان به مزایای آرشیو الکترونیکی اسناد اشاره کرد و گفت: این امر باعث ارائه خدمات سریعتر به مردم می شود.

متوسلین در ادامه افزود: طی هشت ماه سالجاری 99,7 درصد ولادتها در زنجان در موعد مقرر 15 روز بعد از ولادت به ثبت رسیده است و در این مدت98 درصد از وفات یعنی بعد از ده روز به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 91 درصد از وفات به ثبت رسیده بود امسال ثبت وفات در موعد مقرر افزایش داشته است.

وی اظهار داشت: امسال میزان ثبت وفات و ولادتها در استان در موعد مقرر به 99 درصد خواهد رسید.

مدیر کل سازمان ثبت احوال استان زنجان به صدور اولین شناسنامه در استان زنجان در سال 1305 اشاره کرد و گفت: اولین شناسنامه در 29 آذرماه 1305 به نام میرزا محمود خان صفوی صادر شد.

متوسلین تاکید کرد: براساس تفاهم نامه با اداره کل پست استان زنجان هفته گذشته اتصال این سازمان به سامانه کارت ملی هوشمند فراهم شده است و صدور این کارت تا چند روز آینده آغاز می شود.



