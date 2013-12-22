استقرار کنسولگری عراق در ایلام نیاز اصلی استان است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شوهانی عصر شنبه در جریان بازدید از ستاد مردمی اسکان د راین شهر در نقطه صفر مرزی در جریان مسائل و مشکلات زوار قرار گرفت.

شوهانی استقرار کنسولگری عراق در استان را نیاز اصلی استان دانست و گفت: موضوع باید از طریق وزارت خارجه کشورمان به طور جدی پیگیری شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی درمجلس شورای اسلامی گفت: مرز مهران وتردد زوار انفرادی راه توسعه و پیشرفت استان است و مسئله آزاد شدن مرز انفرادی باید در طول سال اعمال و مدیریت شود تا در ایام خاص این همه حجم زائران در مرز مهران متمرکز نشود.

شوهانی همچنین در بازدید از تونل قلاجه گفت: از دو هزار و 500 متر طول تونل قلاجه 57 متر آن باقی مانده که حفاری آن انجام خواهد شد.

این نماینده افزود: بعد از انجام و اتمام حفاری چند ماهی لازم است که کارنهایی آن انجام شود و به بهره برداری برسد.

وی ادامه داد: با بهره برداری از این پروژه نقاط حادثه خیز این جاده حذف خواهد شد.