بیش از 270 هزار خانواده زنجاني بهره مند از نعمت گاز طبيعي

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید عسگريان افزود: از 229 هزار و 448 مشترك در استان؛ 213 هزار و 463 مشترك؛ خانگي، 15 هزار و 235 مشترك عمومي و 750 مشترك صنعتي تشكيل مي دهد.



وي خانوارهاي برخوردار از گاز طبيعي در روستاهاي گازدار را 36 هزار و 765 خانوار روستايي با 181 هزار و 537 نفر جمعيت اعلام كرد و ادامه داد: در حال حاضر با توجه به ضريب نفوذ بيش از 7/98 درصدي گاز طبيعي در مناطق شهري؛ بيشترين متقاضيان اشتراك پذيري گاز خانگي را ساكنان روستايي تشكيل مي دهند.



عسگريان حداكثر زمان اشتراك پذيري را چهار روز اعلام كرد و گفت: مشتري مداري، تكريم ارباب رجوع و سرعت در كار از اولويت برنامه هاي شركت گاز استان زنجان است.



مدير عامل شركت گاز استان زنجان با اعلام اينكه استان زنجان شامل 21 شهر، 8 شهرستان و 908 روستا است افزود: به همت كاركنان خدوم اين شركت در حال حاضر 19 شهر و 206 روستاي استان بهره مند از گاز طبيعي هستند كه گازرساني براي يك شهر و 101 روستاي استان؛ تداوم دارد.



عسگریان با قدرداني از همت كاركنان تلاشگر و خدوم اين شركت با اشاره به اينكه در حال حاضر 44 درصد جمعيت روستايي استان از نعمت گاز طبيعي بهره مند هستند افزود: با وجود تمام مشكلات و تحريم ها، همانطور كه از برنامه اصلي خود در سال گذشته؛ عقب نمانده ايم؛ با برنامه ريزي هاي انجام شده؛ تمام تلاش خود را براي بهره مندي هر چه بيشتر خانوارهاي روستايي استان؛ به كار مي بريم.

کسب رتبه 6 استانی شرکت آبفار زنجان در حوزه انرژی



شرکت آبفار استان زنجان در بخش انرژی رتبه 6 استانی را کسب کرد .

سیدهادی عدنانی کارشناس تله متری و انرژی آبفار استان زنجان بااعلام این خبر گفت : آبفار استان زنجان در زمینه بهره وری و انرژی در بین سایر استان ها رتبه ششم را بدست آورد .

وی یادآور شد : در جهت استفاده بهینه از انرژی شرکت آبفار اقدام به نصب خازن برای کاهش مصرف غیرمفید ، مهندسی مجدد الکتروپمپ های شناور و استفاده از تکنولوزی های به روز دنیا مانند سافت استارت و VSD در راه اندازی الکتروپمپ کرده است .

کارشناس انرژی در ادامه اظهار داشت : از دیگر اقدامات شرکت آبفار استان نصب سیستم های تله متری و احداث چاه ارت ، خرید دیزل ژنراتور و ... برای ايمني و صرفه جویی در مصرف انرژی و استفاده بهینه از آن تلاش گردیده است .