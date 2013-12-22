190 هزار زائر از مرز مهران وارد عراق شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری عصر شنبه در بازدید از مرز مهران اظهار داشت: با نزدیک شدن به اربعین حسینی جمعیت زائران و عاشقان حسینی که از طریق مرز مهران عازم کربلا هستند در حال افزایش است.

کلانتری افزود: در چند روز اخیر 190 هزار زائر از طریق مرز مهران به کشور عراق تردد داشتند این در حالی است که پارسال در همین موقع 80 هزار زائر عازم عتبات عالیات بوده اند.

وی ادامه داد: همه تدابیر لازم اتخاذ شده که امکان تردد زوار اربعین حسینی در کشور عراق فراهم شود.

این مسئول اظهار داشت: تسهیلات و امکانات لازم برای تردد زوار فراهم شده است.

وی ادامه داد: از کسانی که ویزا ندارند به جد خواهش می کنیم که به شهر مهران نیایند چون توان کشور مقابل برای تهیه ویزا محدود است و جوابگوی میزان مراجعه نخواهد بود .