بررسی 3 هزار پرونده مطالباتی واحدهای تولیدی لرستان در بانک ملت

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمدیان شامگاه شنبه در جلسه بررسی مشکلات بانکی واحدهای تولیدی لرستان اظهار داشت: از ابتدای سالجاری تا کنون نزدیک به سه هزار و 400 پرونده مطالباتی واحدهای تولیدی از سوی بانک ملت استان لرستان مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی بیان داشت: این پرونده ها مربوط به واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدمات بازرگانی بوده است.

مسئول اعتبارات بانک ملت استان لرستان با اشاره به استمحال و تقسیط تسهیلاتی که این واحدهای تولیدی دریافت کرده اند افزود: در مجموع 920 میلیارد ریال از طریق دستوالعملهای ابلاغی بانک ملت و اعمال مساعدتهای لازم برای واحدهای تولیدی لرستان استمحال و تقسیط شده است.

محمدیان با اشاره به اینکه بانک ملت استان لرستان بیشترین تعداد و رقم تعیین تکلیف مطالبات واحدهای تولیدی را نسبت به سایر بانکهای استان داشته است افزود: این اقدامات در راستای تداوم فعالیت واحدهای تولیدی استان و همچنین کمک برای رفع مشکل اشتغال استان صورت گرفته است.

