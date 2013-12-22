فهرست 12 طرح برتر نانویی که حمایت مالی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه ساخت نمونه اولیه محصولات نانو ویژه دانشجویان، اساتید، شرکتهای دانشبنیان، مراکز و مؤسسات فعال در حوزه فناوری نانو در شهریور ماه سال جاری با اهداف ارائه توانمندیهای صاحبان طرح به سرمایهگذاران و صنعتگران و ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری برگزار شد.
طرحهای ارسالی بر اساس 6 معیار نظر سنجی انجام شده در نمایشگاه با حضور داوران، کامل و جامع بودن محصول حاضر در نمایشگاه، گزارش عملکرد جشنواره، تقاضاها و ثبت پیشنهادهای جدی سرمایه گذاری، کسب تأییدیههای لازم، نظم و حضور و میزان همکاری با کارگروه صنعت و بازار و مدل کسب و کار ارائه شده توسط فناور مورد ارزیابی قرار گرفتند.
ستاد توسعه نانو پس از ارزیابی این طرحها از 12 طرح منتخب از میان 68 طرح ارسالی به دبیرخانه مسابقه به میزان 360 میلیون ریال جایزه نقدی و 840 میلیون ریال اعتبار تحقیق و توسعه حمایت کرد.
امتیازات کسب شده 12 طرح برتر نوآورانه در حوزه نانو
|ردیف
|عنوان طرح
|امتیاز کسب شده از 100
|رتبه طرح
|1
|تصفیه آب و پساب صنعتی با استفاده از سیستم هارمودینامیکی مبتنی بر غضا نانو فیلتراسیون
|73.45
|اول
|2
|ماسکهای تنفسی اصلاح شده با نانو الیاف
|71.32
|دوم
|3
|ساخت و تولید بتن مقاوم با استفاده از فناوری نانو
|55.93
|سوم
|4
|بسته بندی فعال برای افزایش ماندگاری مواد غذایی ومیوهها
|34.65
|چهارم
|5
|تولید نانو کامپوزیت دندانپزشکی تقویت شده با الیاف و نانو ذرات سیلیکا
|33.12
|پنجم
|6
|بلنکت آئروژل
|28.44
|ششم
|7
|تولید باکتریوسین
|27.05
|هفتم
|8
|ساخت آشکار ساز محدوده فرکانسی مادون قرمز و موج میلیمتری با استفاده از گرافنی
|26.25
|هشتم
|9
|مدارهای الکترونیکی انعطاف پذیر و تاشو روی بسترهای کاغذی بر پایه صفحات گرافنی
|25.30
|نهم
|10
|پکیج نانویی تصفیه پسابهای صنعتی با استفاده از نانو تیتانا
|22.88
|دهم
|11
|ساخت سلول خورشیدی مبتنی بر نانو ذرات
|22.66
|یازدهم
|12
|دستگاه پوشش دهی ظریف با استفاده از جرقه بین الکترود و زیر لایه
|22.19
|دوازدهم
به سه طرح برگزیده از میان 12 طرح منتخب مسابقه که در غرفه طرحهای نوآورانه ششمین نمایشگاه فناوری نانو ارائه شد نیز 100 میلیون ریال جایزه نقدی و450 میلیون ریال اعتبار تحقیقاتی اعطا شد.
میزان حمایت ستاد نانو از 3 طرح برتر
|رتبه طرح
|عنوان طرح
|جایزه نقدی به میلیون ریال
|اعتبار تحقیق و توسعه به میلیون ریال
|اول
|تصفیه آب و پساب صنعتی با استفاده از سیستم هارمودینامیکی مبتنی بر غشا نانو فیلتراسیون
|50
|200
|دوم
|ماسکهای تنفسی اصلاح شده با نانو الیاف
|30
|150
|سوم
|ساخنت و تولید بتن مقاوم با استفاده از فناوری نانو
|20
|100
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