نحوه استخدام متخصصان و نخبگان در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس به بررسی ادامه طرح یک فوریتی تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پرداختند.

در ادامه بررسی تشکیل این سازمان ماده 5 گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس مورد بررسی قرار گرفت؛ در جریان بررسی این ماده از قانون که عبارت است از اینکه "سازمان ها و مراکز وابسته به معاونت های مذکور ر ماده 1، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی و سازمان ملی بهره وری ایران به عنوان سازمان های و مراکز وابسته به سازمان فعالیت می کنند. جابه جایی و ادغام این مراکز و سازمان ها با تایید رئیس جمهور بلامانع است" ؛ کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد حذف بند آخر از این ماده را که عبارت است از جابه جایی و ادغام این مراکز و سازمان ها با تایید رئیس جمهور بلامانع است را مطرح کرد.

غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه عنوان کرد: این مسئله از اختیارات مجلس است و اگر آن را بر اساس اختیارات رئیس جمهور بلامانع بدانیم مغایرت با قانون اساسی دارد.

به گزارش مهر ، این پیشنهاد به رای نمایندگان گذاشته شد که با 133 رای موافق، 36 رای مخالف و 21 رای ممتنع از 212 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.

بر این اساس ماده 5 گزارش کمیسیون اجتماعی به مجلس شورای اسلامی در مورد طرح یک فوریتی تشکیل سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری با حذف تایید رئیس جمهور تصویب و بر اساس آن سازمان ها و مراکز وابسته به معاونت های مذکور در ماده 1 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی و سازمان ملی بهره وری ایران به فعالیت های خود ادامه می دهند.

همچنین نمایندگان در بررسی ماده 6 گزارش کمیسیون اجتماعی به مجلس شورای اسلامی درباره طرح یک فوریتی تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بهره وری با پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موافقت کردند تا بر این اساس ماده 6 این قانون به عبارت شوراهایی که ریاست آنها و دبیرخانه شوراهای قانونی که دبیری آنها در قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برنامه و بودجه کشور و سایر قوانین و مقررات با سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق و معاونت های مذکور در ماده 1 می باشد به سازمان منتقل می گردند، تبدیل شود.

این پیشنهاد نیز با110 رای موافق، 57 رای مخالف و 20 رای ممتنع از 219 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب نمایندگان رسید.

همچنین در ادامه بررسی طرح یک فوریتی تشکیل سازمان مدیریت برنامه ریزی و بهره وری و در بررسی ماده 7 این طرح نمایندگان به پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه رای مثبت دادند تا بر اساس آن جذب و نگهداری متخصصان و نخبگان و نیز اعمال سیاست های حاکم بر سازمان های منعطف، بهره ور، یادگیرنده، پژوهش محور، چابک و کوچک، شرح وظایف، ساختار سازمانی و مقررات اداری و استخدامی سازمان در مرکز و استان ها متناسب با احکام و ماموریت های پیش بینی شده در این قانون و در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری توسط این سازمان تهیه و به تصویب رئیس جمهور برسد. این پیشنهاد نیز با 142 رای موافق، 29 رای مخالف و 9 رای ممتنع از 219 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.