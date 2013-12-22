۱ دی ۱۳۹۲، ۱۰:۳۲

تسلیت رئیس مجلس به خانواده‌های شهدای ترور اخیر و کشته‌شدگان در حادثه گتوند

رئیس مجلس شورای اسلامی شهادت 10 نفر از هموطنان که به دست تکفیری ها و سلفی ها در روزهای اخیر به شهادت رسیدند و همچنین کشته شدن 11 نفر در حادثه گتوند را به خانواده های آنها تسلیت گفت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس با اشاره به شهادت 10 نفر از هموطنانمان در روزهای اخیر که مشغول خدمات مهندسی لوله‌های گازی بودند، گفت: این هموطنان در آتش خشم تکفیری ها و مزدوران سلفی به شهادت رسیدند.

وی اظهار داشت: 9 نفر از این شهدا مربوط به استان چهارمحال بختیاری هستند که شهادت این عزیزان را به خانواده هایشان تسلیت عرض می کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به حادثه دلخراش دیگری که در روستای گتوند استان خوزستان اتفاق افتاد، گفت: متاسفانه در این حادثه نیز 11 نفر از هموطنان کشته و 12 نفر زخمی شدند که این حادثه را به خانواده آنها تسلیت می گوییم.

کد مطلب 2200410

