به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اعلام اخطار اصل 77 قانون اساسی گفت: اخطار بنده به وزیر امور خارجه است، رئیس جمهور آمریکا و وزیر خارجه این کشور بارها تکرار کردند که جلوی غنی سازی و برنامه اتمی ایران را گرفته اند.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری به عنوان فرمانده کل قوا و مرجع تقلید ما فتوا داده اند که جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمی خواهد بمب هسته ای درست کند، رهبری این دستور را داده اند وگرنه آمریکا و اروپا عددی نیستند.

نماینده مردم ارومیه با بیان اینکه ما 30 سال پیش آمریکا را از مملکت خود اخراج کردیم، اظهار داشت: آمریکا در جهان این گونه جلوه می دهد که ایران قصد ساخت بمب هسته ای را داشته و با تحریم ها و مذاکرات ایالات متحده این مشکل را حل کرده و خود را قهرمان نشان می دهد ، آمریکا خود را قهرمان جلوه می دهد در حالیکه با سایه خودش کشتی گرفته است.

نماینده ارومیه با تاکید بر اینکه وزیر امور خارجه باید به ادعاهای اوباما و جان کری پاسخ دندان شکن دهد، گفت: ملت ایران از مردم سوریه دفاع می کند و حق مسلم ایران است که در حل مشکل سوریه حضور فعال داشته باشد، مصوبات ژنو 2 بدون حضور جمهوری اسلامی قابل اجرا نیست.

به گزارش مهر قبل از تذکر قاضی پور، حمید رسایی نماینده مردم تهران نیز به اقدامات هیات پارلمانی اروپا در ایران در دیدار با متهمان فتنه 88 تذکر داده بود که جلالی رئیس فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت در خصوص دعوت از هیات پارلمانی اروپا و دیدارهایش توضیحاتی را در صحن علنی مجلس ارائه داد.