پیوند اولین قلب مصنوعی ترکیبی از گاو و ماشین به بدن یک مرد

به گزارش خبرگزاری مهر، قلب مصنوعی که برای اولین بار به بدن یک بیمار پیوند زده شده است با باطریهای شبیه ساعت کار می کند که خارج از بدن قرار می گیرد.

این قلب مصنوعی از یک سری مواد زیستی چون بافت گاو استفاده می کند تا احتمال پس زدن آن توسط بدن کاهش یابد.

برخلاف قلبهای مصنوعی قبلی که برای استفاده موقت ساخته می شد، این طراحی توسط شرکت زیست پزشکی کارمت در فرانسه با هدف جایگزین شدن قلب واقعی تا 5 سال طراحی شده است.

پزشکان فرانسوی اظهار داشتند این بیمار که نامش فاش نشده این دستگاه را درحالی که به هوش بود دریافت کرد و پس از جراحی که روز چهارشنبه انجام شد وضعیت پاسخدهی وی در حالت مطلوبی قرار دارد. مارسلو کانویتی مدیر اجرایی کارمت اظهار داشت ما از انجام اولین پیوند قلب مصنوعی رضایت داریم اگرچه هنوز نتیجه پیری درباره آن بسیار زود است، چرا که این تنها جراحی انجام شده بوده و ما در مرحله پس از جراحی به سر می بریم.

این قلب مصنوعی با کمک مهندسان شرکت دفاع هوایی و فضایی اروپا مستقر در هلند به وزن 900 گرم ساخته شده است که این میزان تقریبا سه برابر قلب عادی و سالم یک انسان است. این قلب انقباض عضلات قلب را تقلید کرده و دربرگیرنده حسگرهایی است که جریان خون را با نحوه تحرک فرد منطبق می کند.

داخل این قلب، سطوحی که با خون انسان تماس دارد از بافت گاوی ساخته شده تا مواد مصنوعی چون پلاستیک، چرا که احتمال می رود مواد مصنوعی موجب ایجاد لخته های خونی شوند. این دستگاه می تواند به هزاران نفری که سالانه براثر بیماریهای قلبی در صف انتظار دریافت پیوند یک قلب جان خود را از دست می دهند کمک کند.

این دستگاه همچنین به بیماران این امکان را می دهد که به خانه برگشته و حتی کار و فعالیت خود را از سر بگیرند.

قلب طراحی شده توسط شرکت فرانسوی کارمت دارای دو دریچه است که توسط غشایی که جریان هیدرولیکی را در یک سمت نگاه می دارد از هم جدا می شود. یک پمپ موتوری مایع هیدرولیکی را به داخل و خارج از دریچه ها می برد و این شریان موجب می شود که غشا حرکت کند و خون به هر طرف غشاء راه یابد.

آن سمت از غشا که رو به خون است از بافت قلب گاو ساخته شده تا دستگاه زیست سازگارتر باشد.

پیت چانسن مسئول بخش پزشکی شرکت کارمت اظهار داشت: ایده اصلی ساخت یک قلب مصنوعی بود که اجزاء متحرک آن در تماس با خون بوده و از بافت زیستی تشکیل شده باشد.

این دستگاه موجب می شود که بیمار وابستگی کمتری به داروهای ضد انعقاد داشته باشد. این دستگاه همچنین از دریچه هایی استفاده می کند که از بافت قلب گاو ساخته شده و حسگرهایی دارد که می تواند افزایش فشار داخل دستگاه را شناسایی کند. اطلاعات این قلب به یک سیستم کنترل کننده خارجی ارسال می شود که می تواند میزان جریان را در پاسخ به افزایش تقاضا برای مثال هنگام ورزش برطرف کند.