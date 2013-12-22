مهار آتش سوزی در مجتمع مسکونی/ نجات 20 نفر از میان دود

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک دقیقه بامداد یکشنبه وقوع آتش سوزی در یک مجتمع مسکونی در درکه، میدان شهید بهشتی به سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد. بلافاصله آتش نشانان 3 ایستگاه همراه یک گروه نجات، 2دستگاه نردبام و تشک نجات راهی محل حادثه شدند.

وی افزود: در بررسیهای اولیه مشخص شد در طبقه منفی 1، مجتمع مسکونی هفت طبقه 15 خودرو پارک بود که 3 دستگاه خودروی پاترول، پژو 206 و پژو 405 دچار حریق شده بودند،به 4 دستگاه خودروی دیگر نیز خسارات جزئی وارد شده بود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران ادامه داد: دود زیادی طبقات فوقانی را فرا گرفته بود که آتش نشانان 20 نفر از ساکنان این مجتمع مسکونی را با تجهیزات تنفسی از داخل ساختمان خارج کردند. در میان نجات یافتگان کودک 6 ماهه و پیرمرد 80 ساله مشاهده می شد.

وی خاطرنشان کرد: ساعت 2:22 بامداد یکشنبه این عملیات به پایان رسید.