زیباترین تصاویر نجومی هفته/ سحابی رتیل و پرتاب کاوشگرنقشه بردار

به گزارش خبرگزاری مهر، درمیان تصاویر نجومی این هفته اولین تصویر به پرتاب کاوشگری اختصاص دارد که توسط دانشمندان نجوم و فضای اروپا ساخته شده و چند روز پیش برای یک مأموریت 5ساله پرتاب شد.

پرتاب کاوشگر نقشه بردار کهکشان

کاوشگر جیا از سازمان فضایی اروپا روز 19 دسامبر به منظور یک مأموریت 5 ساله فضایی در راستای تهیه نقشه دقیق از یک میلیارد ستاره در کهکشان راه شیری به فضا پرتاب شد.

منظره جدید از سیارک بزرگ وستا

دانشمندان این تصویر ترکیبی را از یک دهانه برخوردی وستا با استفاده از فضاپیما " داون" ناسا تولید کرده اند که در آن جریان مواد داخل و خارج از دهانه برخوردی قابل مشاهده است.

کاوشگر شکارچی چشمهای خود را می گشاید

در تصویر ارائه شده توسط آزمایشگاه رانش جت ناسا، کاوشگر نئووایز اولین تصویر خود را پس از یک خواب زمستانی 2.5 ساله گرفته است. این تصویر یک تکه از آسمان را در صورت فلکی حوت نشان می دهد و درمیان اولین تصاویری است که پس از احیای دوربین مادون قرمز این کاوشگر گرفته شده است.

تصویر خیره کننده بارش شهابی

آدرین کینگزلی هیوز عکاس نجومی یک تصویر ترکیبی از بارش شهابی آسمان نیوولز ارائه کرده که روز 13 دسامبر رخ داده است.

دریاهای تایتان با جزئیات واضح

در این تصویر ترکیبی رنگی که توسط فضاپیمای کاسینی ناسا گرفته شده کاملترین منظره ای به چشممی خورد که تاکنون از دریاچه ها و دریاهای تایتان گرفته شده است. تاتیتان به عنوان قمر زحل، به غیر از زمین تنها دنیایی در منظومه شمسی ما است که داری مایع ثابت در سطح خود است. دانشمندان اعتقاد دارند این مایع در دریاچه های تایتان بیشتر متان و اتان است.

گفتگوی ربات ژاپنی از فضا

کوچی واکاتا فضانورد ژاپنی مستقر در ایستگاه بین المللی فضایی با کیروبو ربات ژاپنی که به عنوان یک ربات فضانورد در ایستگاه فضایی به سر می برد صحبت کرده و ویدئوی آن را در اینترنت منتشر کرده است.

تصویر شگفت انگیزی از سحابی رتیل

سحابی رتیل در جنوب صورت فلکی ماهی زرین قرار داشته و با زمین 160 هزار سال نوری فاصله دارد. فرد هرمان از هانسویل این تصویر را از استرالیا گرفته است.