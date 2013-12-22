به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی ظهر یکشنبه در همایش هیاتهای مذهبی دانش آموزان پسر نواحی و مناطق مشهد گفت: الگوی نوجوانان و جوانان دانش آموز ایرانی و خراسانی، سرور و سالار شهیدان؛امام حسین(ع) است.

جواد حسینی اظهارکرد: الگوی دانش آموزان ما حضرت علی اکبر و حضرت ابوالفضل است.

وی تصریح کرد: ما نام این طرح فرهنگی مذهبی را با تاسی به جمله قاسم بن حسن که به عموی خود در شب عاشورا فرمودند؛"احلی من العسل "انتخاب کردیم.

حسینی بیان داشت: این طرح با هدف عزاداری اربعین حسینی و پاسداشت حرکت شجاعانه اسرای کربلا به ویژه امام سجاد و زینب کبری که پیام عاشورا را به جهانیان رساندند،انجام می گیرد.

دبیر شورای آموزش و پرورش اظهار داشت: خداوند بزرگ را شاکریم که به ما توفیق داد تا در جوار مضجع نورانی حضرت علی بن موسی الرضا (ع) و با همکاری اداره اوقاف،شهرداری مشهد،شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی،صدا و سیما و راهور خراسان،این همایش بزرگ مذهبی – فرهنگی را برگزار نماییم.

حسینی ابراز خرسندی کرد: آموزش و پرورش خراسان رضوی با خانواده ای 12 هزارنفری از شهیدان، ایثارگران، جانبازان و خانواده های آنان در چنین مسیری الهی و رضایی، حرکت کرده و ادامه مسیر خواهد داد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود، اعلام کرد: دانش آموزان جوان ما در مسیر قیام عاشورا، بدانند، جریان کربلا،یک پروژه تاریخی نیست، بلکه پروسه ای است که از 14 قرن پیش آغاز شده و مسیر تاریخ را می پیماید.

وی بیان کرد: جوانان حسینی دیار رضوی،به جهانیان اعلام می کنند که کل ارض،کربلا و کل یوم عاشوراست.

همین خبر حاکی است: در این تجمع مذهبی ،حاضران در میثاق‌نامه خود یادآورشدند؛ یا حسین شهادت در راه حفظ دین و پیروی از ولی زمان است و ما در محضر امام رضا(ع) پیمان می‌بندیم در راه حفظ دین و دفاع از حریم امامت و ولایت بااتحاد ،وفاق و همبستگی حول ولایت فقیه تا پای شهادت استوار باشیم.

در بخش دیگری از این میثاق نامه آمده است:ما ضمن میثاق مجدد با آرمانهای بلند حضرت امام و شهیدان گرانقدر انقلاب اسلامی و تجدید بیعت با ولی امر مسلمین جهان پیمان می بندیم در اجرای فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر نهایت تلاش خود را به کار بسته و برای عزت جهانی اسلام و گسترش فرهنگ عزت مدارانه عاشورا از هرگونه تلاشی دریغ نورزیم.

گفتنی است: همایش 12 هزار نفری هیاتهای مذهبی دانش آموزان پسر نواحی 6 گانه مشهد و منطقه تبادکان از میدان شهدا مشهد آغاز و هیاتها و دسته جات با دل و جانی مملو از عشق حسینی و درد عاشورایی با حضور مسوولان استان در جوار ملکوتی ثامن اللحجج ، به عزاداری پرداختند.