اربعین روز مانور شیعه است/ توجه ائمه معصومین به روز اربعین

حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت روز اربعین اظهار داشت: روز اربعین مورد توجه ائمه معصومین، علما و فقهای شیعه بوده است و همواره مسلمانان را به گرامیداشت این روز بزرگ توصیه کرده اند.



امام جمعه قرچک افزود: عدد چهل یکی از اعدادی است که بسیار مورد توجه اسلام قرار گرفته است، مثلا در روایات سفارش موکد شده که مسلمانان چهل حدیث را حفظ کنند و یا حضرت آدم چهل شبانه روز بر روی کوه صفا در حال سجده بود و در تاریخ آمده است که بنی اسرائیل هم برای استجابت دعای خود چهل شبانه روز ناله و گریه می ‌کردند.



وی ادامه داد: روز اربعین حسینی نیز همواره مورد توجه بزرگان بوده است زیرا از طرفی در این روز اهل بیت سید و سالار شهیدان از شام به کربلا رسیدند و در همین روز جابر بن عبدالله انصاری نیز برای زیارت قبر امام حسین(ع) خود را به کربلا و کنار مضجع شریف این امام همام رساند.



اسماعیلی ادامه داد: زیارت اربعین در این روز بسیار سفارش شده است و این زیارت مورد وثوق تمامی امامان معصوم می باشد، به طوری که امام حسن عسکری در حدیثی می فرمایند که نشانه‌های مؤمن پنج چیز است‌: خواندن پنجاه و یک رکعت نماز، زیارت اربعین انگشتری در دست راست، وجود آثار سجده ‌بر پیشانی و بلند خواندن بسم الله در نماز، و این احادیث اهمیت زیارت اربعین را به مسلمانان گوشزد می کند.



جنگ میان کفر و باطل فقط مخصوص سال 61 هجری نیست



این کارشناس مذهبی عنوان کرد: باید توجه داشت که اربعین روز مانور شیعه است و در این روز قدرت و عظمت شیعیان برای تمام جهانیان به نمایش گذاشته خواهد شد، پس همه دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت باید ضمن حضور در مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان، عزتمندی شیعیان را به نمایش بگذارند.



وی بیان داشت: حضور بیش از 20 میلیون نفر از ارادتمندان سید و سالار شهیدان در کربلای معلی بسیار تحسین برانگیز بوده و به گفته مسئولین عراق، حضور این میزان جمعیت در مراسم اربعین حسینی بی سابقه است و این حضور نشان می دهد که هر چه از حادثه عاشورا می گذرد، سند حقانیت سیدالشهدا(ع) برای مردم عیان تر شده و میزان دلدادگی مسلمانان به شهدای کربلا افزون تر می شود.



این مسئول تأکید کرد: حضور در مراسم عزاداری امام حسین(ع) بسیار لازم و ضروری است اما باید شیعیان درباره این حادثه عظیم مطالعه کرده و با اهداف، فلسفه و آرمان های قیام امام حسین(ع) آشنا شوند.



اسماعیلی یادآور شد: جنگ میان کفر و باطل فقط مخصوص سال 61 هجری نبود، بلکه امروز نیز شاهد هستیم که بنی امیه های زمان با استفاده از امکانات و تجهیزات مدرن، برای سرکوب جریان حق تلاش می کنند و حضور تروریست ها در سوریه، ایجاد ناامنی در لبنان و تهدید و تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در این راستا تعریف می شود.



وی افزود: ملت های مسلمان و آزادیخواه جهان با تأسی از فرهنگ عاشورا و قیام کربلا همواره در برابر زورگویی های مستکبران ایستاده اند و نگذاشته اند که چراغ حق در اثر ظلم مسکبران خاموش شود و تا زمانی که فرهنگ حسینی در خون آزادیخواهان جریان داشته باشد، استکبار نمی تواند به مقاصد شوم خود دست پیدا کند.



اسماعیلی ادامه داد: اربعین نماد صبر شیعیان است، استکبار به سرکردگی آمریکا با تمام قدرت در مقابل دین اسلام ایستاده اند تا آن را نابود کنند اما روحیه حسینی مانع تحقق اهداف آنها شده است.



امام جمعه قرچک اضافه کرد: امام حسین(ع) با حرکت تاریخ سازش نشان داد که مبارزه با ظلم و ستم، زمان و مکان خاصی را نمی شناسد و پیروان مکتب اهل بیت باید در همه زمان ها آماده مقابله با زورگویی مستکبران باشند تا مبانی اصیل اسلام ناب محمدی محفوظ بماند.



رییس شورای فرهنگ عمومی قرچک عنوان کرد: شهدای انقلاب اسلامی بهترین شاگردان مکتب حسینی هستند و روز اربعین، روز تجدید پیمان با فرهنگ شهادت و پیام های بلند عاشورا و قیام امام حسین(ع) است.