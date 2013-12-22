میزان بارندگی ها در آذربایجان شرقی افزایش یافته است/ افزایش 84 درصدی بارندگی در بندر شرفخانه

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ حسنعلیزاده صبح یکشنبه در جلسه ستاد گندم آذربایجان شرقی با اشاره به افزایش بارندگی ها شهرستان های استان اظهار داشت: افزایش بارندگی ها در بندرشرفخانه با 84 درصد، بناب 66 درصد، کلیبر 61 درصد، عجب شیر 64 درصد و در تبریز 12 درصد صورت گرفته است.

وی در خصوص کمترین میزان بارندگی های صورت گرفته در آذربایجان شرقی نیز گفت: شهرستان های سراب، میانه، جلفا تا کنون کمترین میزان بارندگی را در استان تجربه کرده اند.

حسنعلیزاده در ادامه خاطرنشان کرد: دمای هوای استان به میزان 1/7 سانتی گراد نسبت به بلند مدت کاهش یافته شده است.

گفتنی است صبح امروز جلسه ستاد گندم استان برای حل مشکلات کشاورزان در سازمان جهاد کشاورزی تشکیل شد که در این جلسه در خصوص تاثیرات جوی و سرمای زود هنگام آذربایجان شرقی بر محصولات کشاورزی این استان نیز مباحثی طرک گردید.