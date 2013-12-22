توصیه های آیت الله سیستانی به زائران اربعین حسینی/ لزوم توجه به نماز اول وقت و حجاب

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید علی حسینی سیستانی مرجع بزرگ جهان تشیع در پاسخ به نامه جمعی از مومنان در خصوص برپائی مراسم اربعین حسینی، توصیه هائی ارائه كرد. متن كامل این نامه و پاسخ آن به این شرح است:



"بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مرجع اعلای جهان تشیع آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله الوارف)

السلام علیكم ورحمة الله وبركاته

عظم الله لكم الاجر

ما اكنون و به مناسبت اربعین حسینی تصمیم به حركت به سوی كربلای معلی گرفته ایم. در این مسیر به منظور بهره گیری حداكثر از فیوضات این مراسم و آگاهی از مطالبی كه نسبت به آن و اجر مترتب بر آن نا آگاهیم، نیازمند رهنمودهای پدرانه معظم له می‌باشیم. رجای واثق داریم رهنمودهای حضرتعالی برای اقشار مختلف جامعه مفید خواهد بود.

أدام الله نعمة وجودكم المبارك إنّه سمیع قریب ونسألكم الدعاء.

جمعی از مومنان"



پاسخ آیت الله العظمی سیستانی مدظله العالی به شرح ذیل می‌باشد:



"بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله الطاهرین.

ضروریست مومنانی كه خداوند به ایشان توفیق شركت در این زیارت شریف را عنایت نموده توجه نمایند كه خداوند از بین بندگان خود، پیامبران و اوصیاء را برگزیده و ایشان را پیشوا وحجت برای سایر مومنان قرار داد تا بواسطه تعالیم ایشان هدایت شده و از اعمال ایشان تبعیت نمایند. خداوند، مومنان را به زیارت مشاهد متبركه به منظور جاودانه نمودن یاد و خاطره و اعتلای شان ایشان ترغیب نموده تا به این واسطه تعالیم و احكام الهی پیوسته برای ایشان مومنان یادآوری گردد چرا كه ایشان مثل اعلای اطاعت، بندگی و ایثار در راه دین هستند.



در شرایط این زیارت آن است كه زائر علاوه بر یادآوری فداكاری‌های امام حسین علیه السلام در راه خدا، تعالیم دین حنیف از جمله نماز، حجاب، اصلاح و عفو، حلم و ادب و آنچه در این مسیر باید رعایت نمایند را رعایت نموده تا این زیارت گامی در تربیت نفس برای دریافت این معانی و تثبیت آثار آن تا زیارتهای بعدی باشد، چه بسا كه حضور در این مراسم به مثابه حضور در مجالس تعلیم و تربیت امام علیه السلام می‌باشد.



بر ماست كه اكنون كه محضر اهل بیت علیهم السلام را درك ننموده ایم بر اساس تعالیم ایشان خویشتن را تربیت نمائیم. برماست كه آنچنانكه خداوند ما را به زیارت مشاهد ایشان رغبت نموده، ایشان را زیارت و صداقت خویش را قبال ایشان به محك بكشیم. بایستی از آرزوها و نیات غیر صادقانه در قبال ایشان بپرهیزیم و بدانیم كه اگر آنچنانكه ایشان خواسته اند باشیم، می‌توان امیدوار بود كه با شهدایی كه با ایشان به شهادت رسیده اند محشور شویم. از امام علی علیه السلام در جنگ جمل روایت است كه فرمودند: امروز در جنگ كسانی با ما همراه هستند كه در صلب پدران و رحم‌های مادرانشان هستند.



خدا را خدا در نمازهایتان، كه در حدیث شریف آمده است نماز ستون دین و معراج مومن است. اگر پذیرفته شود هر آنچه انجام داده پذیرفته می‌شود و اگر مردود شود همه اعمالش مردود خواهند شد.



لازم است نسبت به ادای این فرائض در اول وقت، خود را ملزم نموده چرا كه خداوند بندگانی را كه به سرعت به ندای او پاسخ می‌دهند دوست می‌دارد و بنده نبایستی ادای نماز را به تاخیر بیندازد چرا كه نماز افضل طاعات است. از اهل بیت روایت است كه شفاعت ما به كسی كه نماز را سبك می‌شمارد نمی‌رسد.



از امام حسین علیه السلام روایت است كه در روز عاشورا به كسی كه یادشان را به وقت نماز آگاه نمود فرمود: (نماز را به من یادآوری كردی خداوند تو را از نمازگزاران قرار دهد) و سپس امام در میدان جنگ و زیر باران تیر به نماز ایستاد.



خدا را خدا را در اخلاص، چرا كه ارزش و بركت عمل انسان به میزان اخلاص او برای خداوند متعال است چرا كه خداوند جز عملی كه برای او خالص شده باشد را نمی‌پذیرد. از پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله هنگام مهاجرت مسلمان از مكه به مدینه روایت است كه فرمودند: هر كس برای خدا و رسولش هجرت كند هجرتش به سوی ایشان خواهد بود و هر كه برای متاع دنیا هجرت نموده، به سوی دنیار مهاجرت خواهد نمود.



خداوند به میزان اخلاص در عمل، اجر و پاداش آنرا افزایش می‌دهد تا آنجا كه پاداش 700 برابر می‌شود و خداوند برای هر كه بخواهد پاداش مضاعف منظور می‌فرماید. بر زائران است كه در مسیر خود بسیار ذكر خدای متعال بگویند و بدانند كه خداوند به هر كسی نعمت اخلاص در عقیده، قول و عمل عنایت نمی‌نماید و عمل بدون اخلاص با پایان زندگی پایان می‌پذیرد اما عمل با اخلاص در این دنیا و آخرت جاوید خواهد ماند.



خدا را خدا را در عفت و حجاب كه از مهمترین چیزهائی هستند كه اهل بیت در بدترین شرایط در كربلا به آن توجه نموده و مثل اعلای آن بودند. ایشان از هیچ ناجوانمردی در كه در حقشان روا داشته شد به اندازه هتك حرمت ایشان در بین مردم اندوهگین نگردیدند. لذا بر زائران و بانوان است كه عفت را در رفتار و نوع پوشش و ظاهر خود حفظ نموده و از هر آنچه این مساله را مخدوش می‌نماید (مثل لباسهای تنگ و اختلاط‌ های ناپسند و به نمایش گذاردن زینتها كه از آنها نهی شده) پرهیز نموده و عفت را در حد اعلای آن و احترام به این مراسم معنوی رعایت نمایند.



از درگاه خداوند متعال اعتلا و رفعت جایگاه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و اهل بیت مطهرش علیهم السلام در دنیا و آخرت را بواسطه آنچه در راه خدا و هدایت خلق فدا نموده اند مسالت داریم. از خدای عزوجل می‌خواهیم تا بر محمد و آل محمد آنچنانكه بر ابراهیم و آل ابراهیم علیهم السلام درود فرستاد، درود و صلوات فرستد و زیارت زوار اباعبد الله الحسین علیه السلام را همانند اعمال صالحان مورد قبول قرار داده تا در این زیارت و تمام عمر خویش اسوه و مثالی برای دیگران بوده و ایشان را به حق اهل بیت علیهم السلام و تبعیت ایشان از این خاندان بزرگوار و تبلیغ رسالت ایشان جزای خیر عنایت نموده و در روز قیامت مورد خطاب ایشان قرار گرفته و شهدای ایشان با شهدای كربلا كه خون خویش را فدا نموده و ظلم و آوارگی را متحمل شدند محشور نماید."