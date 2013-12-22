زخمی شدن 82 پلیس آلمانی/ هامبورگ به آشوب کشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پلیس آلمان از زخمی شدن 82 نفر از نیروهای خود و تعدادی از معترضان در جریان درگیری های شب گذشته در شمال هامبورگ خبر داد.

شب گذشته بیش از هفت هزار نفر در اعتراض به تعطیل شدن مرکز "روت فلورا" دست به تظاهرات زده و در نهایت با پلیس درگیر شدند. روت فلورا پیشتر ساختمان تئاتر بود، اما از مدتی قبل تبدیل به مرکزی برای برگزاری جلسات جریان های چپ گرا شده بود.

بر اساس اعلام پلیس هامبورگ، لحظاتی بعد از آغاز اعتراضات برخی از تظاهرات کنندگان اقدام به پرتاب اشیاء مختلف به سوی دو هزار نفر از نیروهای پلیس کردند که در محل حاضر بودند.

هر چند این تظاهرات با هماهنگی پلیس برگزار شده بود، اما با این وجود مقامات امنیتی اعلام کردند که این تجمع قرار نبود به خشونت کشیده شود. پس از متشنج شدن اوضاع پلیس اقدام به متفرق کردن معترضان کرد، اما حدود هزار نفر از تظاهر کنندگان با باقی ماندن در خیابانها اقدام به تخریب فروشگاه ها، بانک ها و دیگر تجهیزات و اماکن عمومی کردند.

الجزیره در این خبر اشاره ای به اینکه آیا در جریان این اعتراضات کسی بازداشت شده یا خیر نکرده است.