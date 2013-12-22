بودجه امسال شهرداری خورزوق بیش از 5 میلیارد تومان است

سید حسین حجازی در گفتگو با خبرنگار مهر ، با بیان اینکه شهر خورزوق در چهار کیلومتری شمال اصفهان و حدوداً در پنج کیلومتری مرکز شهرستان دولت‌آباد واقع شده است، اظهار داشت: خورزوق با شهر اصفهان در دو ناحیه 7 و 12 و همچنین با شهرهای گز و دستگرد هم مرز است.

وی با بیان اینکه محدوده خدماتی ما تا حدی با شهرهای ذکرشده نزدیک است، افزود: به گونه‌ای شهر خورزوق از چند جهت دچار محدودیت شده است.



شهردار خورزوق ادامه داد: شهرهای شهرستان برخوار تفاوتی که با شهرهای دیگر دارند، این است که با مرکز استان هم مرز هستند، که معمولا شهرهایی که بدین صورت هستند در کنار کلان‌شهرها سر ریزهایی بزرگ هستند.

وی با بیان اینکه اقوام مختلفی در شهر خورزوق اسکان دارند و همچنان بافت قدیمی شهر حفظ شده است، بیان داشت: محل‌های قدیمی به نوعی مهاجرت کمتر دارند اما مهاجرپذیر هستند و مردم شهر خورزوق نوعی گویش خاصی مانند گویش گزی دارند.

این مسئول با بیان اینکه شهر خورزوق با توجه به آخرین سرشماری‌ها حدود 23 هزار نفر جمعیت دارد، تاکید داشت: مناطقی مانند سیمرغ و مسکن مهر این شهر به جمعیت آنها هرروزه افزوده می شود.



حجازی با بیان اینکه 500 واحد مسکن مهر در محله هوانیروز ساخته شده است، تصریح کرد: شهر ما در مجموع دارای پنج محله از جمله، خود خورزوق، اسلام‌آباد، دلیگان،سیمرغ و کوی امام (ره) است.

وی در ادامه با بیان اینکه صنایع منحصر به فردی از جمله، منبت کاری، قلم‌زنی، کاشی‌کاری، معرق هفت رنگ و همچنین گلیم‌بافی و سفره‌های قلم کاری در این شهر تولید می‌شوند، اظهار داشت: متاسفانه دلالان از شهرهای دیگر به سمت و سوی تولیدی‌ها و صنایع این شهر سوق پیداکرده‌اند و آن‌ها را با نام و برند خود روانه بازار مصرف می‌کنند درحالی‌ که تولید آنها در خورزوق صورت می‌گیرد.

شهردار خورزوق با بیان اینکه زمین‌های کشاورزی زیادی در منطقه وجود دارد، اظهار داشت: همان طور که گفته شد شهر خورزوق مهاجرپذیر بوده و خشک‌سالی‌های پی در پی متاسفانه کشاورزی را در این شهر از رونق انداخته

است.

وی با بیان اینکه امسال بودجه شهرداری خورزوق نزدیک به پنج میلیارد و 300 میلیون تومان است، متذکر شد: این میزان بودجه در حالی است که نزدیک به چهار میلیارد و 800 میلیون تومان آن با همکاری شهرداری، شورای شهر و مردم محقق شده است.

حجازی با بیان اینکه در سال گذشته 64 درصد بودجه عمرانی و 36 درصد به صورت جاری هزینه شده است، ادامه داد: طی این مدت در فضای سبز به منظور تکمیل پارک اندیشه در محله سیمرغ 200 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه اعضای شورای شهر خورزوق به این دلیل که شهر جمعیت آن به بالای 20 هزار نفر رسیده است، امسال به هفت نفر افزایش پیدا کرده است ، گفت: قبلا اعضا شورای شهر خورزوق پنج نفر بودند که هم اکنون به هفت نفر رسیده اند.

این مسئول با بیان اینکه شهرداری خورزوق از سال 1345 تاسیس شده است، تاکید کرد: وجه تشبیه این شهر معرب آن خورزوق است، که به معنی سرزمین خورشید است.

شهردار خورزوق با بیان اینکه مسجد جامع این شهر بیش از 700 سال قدمت دارد و قدمت آن به دور تیموریان می‌رسد، اذعان داشت: نماز جمعه شهر خورزوق هر جمعه به امامت حجت السلام کتابچی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه در حال بودجه‌ریزی برای سال 93 هستیم که قطعا این میزان بودجه بیشتر از سال 92 خواهد بود، اذعان داشت: پیگیر مطالبات بودجه از طریق درآمدهای پایداری را هستیم.

حجازی با بیان اینکه پروژه آسفالت خیابان اسلام‌آباد در پنج محله، تعمیر و روشنایی بلوار آزادگان که دهه فجر افتتاح می‌شود و بحث چند پارک از جمله، پارک زیتون در محله اسلام‌آبادی را در دستور کار داشته‌ایم، اظهار داشت: به نوعی مشکلی که در این شهر وجود دارد، صنایع آلاینده است که جهت وزش باد به سمت خورزوق قرار دارد و با توجه به اینکه در محدوده شهرستان برخوار قرار گرفتیم اعتباری که تخصیص داده می‌شود بسیار ناچیز است.

