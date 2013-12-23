بی اعتمادی مردم به دانشمندان و روزنامه نگاران علمی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس نتایج نظرسنجی که به تازگی در آمریکا انجام شده، تنها 36 درصد از آمریکایی ها اظهار داشتند که به صحت اطلاعاتی که از دانشمندان دریافت می کنند، اطمینان زیادی دارند.

51 درصد از از آنها اظهار داشتند که به اطلاعات دریافتی از دانشمندان اندکی اطمینان داشته و 6 درصد میزان اطمینان خود را صفر بیان کرده اند.

روزنامه نگاران حوزه علم و دانش نیز در این نظر سنجی در رتبه خوبی قرار نگرفتند. تنها 12 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی اظهار داشتند که اعتماد زیادی به روزنامه نگاران علمی دارند تا حقیقت را از اخبار و مقالات آنها درباره تحقیقات علمی دریافت کنند.

57 درصد نیز اظهار داشتند که آنها اندکی به روزنامه نگاران این حوزه اطمینان داشته و 26 درصد اظهار داشتند که آنها به روزنامه نگارانی که تحقیقات علمی را گزارش می کنند هیچ اعتمادی ندارند.

همچنین در جریان این نظر سنجی مردم آمریکا نگرانی خود را نسبت به تغییر نتایج تحقیقات علمی تحت تاثیر موضوعات سیاسی و فشار ناشی از حامیان تحقیقات علمی ابراز کرده اند.

78 درصد از آمریکایی ها اعتقاد دارند که اطلاعات منتشر شده در مطالعات علمی اغلب (34 درصد) و یا گاهی 44 درصد تحت تأثیر موضوعات سیاسی قرار می گیرد. این درحالی است که تنها 18 درصد اعتقاد دارند این تأثیر به ندرت اعمال می شود و 3 درصد اعتقاد دارند که تحقیقات علمی هرگز تحت تأثیر این گونه مسائل قرار نمی گیرند.

به همین نحو 82 درصد اظهار داشتند که تحقیقات علمی تا 43 درصد و گاهی تا 39 درصد تحت تأثیر شرکتها و یا سازمانهای حامی تحقیقات است.