ارائه نسخه كامل "مهمان داریم" به دبیرخانه جشنواره فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر محمدی تهیه‌كننده فیلم با اعلام این مطلب افزود: نسخه كامل فیلم برای بازبینی به جشنواره ارسال شده است.



قصه فیلم "مهمان داریم" در مورد پیرمرد و پیرزنی است كه به همراه فرزند جانبازشان زندگی می‌كنند، قرار است كه به زودی برای آن‌ها مهمان بیایید و آن‌ها تلاش می‌كنند تا مقدمات استقبال از این مهمان را فراهم و خانه را برای پذیرایی از او آماده كنند.



کیوان مقدم طراح صحنه و لباس، مهرداد میر کیانی طراح چهره پردازی،ساسان نخعی صدابردار، محمدرضا مویینی تدوین، لیلا رنگرزان دستیار اول کارگردان، ایمن قوامی برنامه ریز، مهرداد لشگری دستیار اول فیلمبردار، نفیسه ذاکری منشی صحنه، مهدی دلخواسته عکاس، مجید کریمی مدیر تولید و پرویز پرستویی، آهو خردمند، بهروز شعیبی، سهیلا گلستانی، معصومه قاسمی‌پور، مهدی صادقی و محمد صادقی بازیگران این فیلم سینمایی هستند.