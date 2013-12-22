صنایع دستی قزوین 22 نشان ملی اصالت را از آن خود کرد

حمیدرضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در مراسم داوري اعطاي نشان ملي مرغوبيت آثار منطقه شمال کشور که به ميزباني قزوين برگزار شد، تعداد 22 اثر از آثار هنرمندان و صنعتگران قزويني توانست نشان ملي اصالت و مرغوبيت کالا را از آن خود کند.

وی افزود: دومين دوره مراسم داوري نشان ملي مرغوبيت صنايع دستي منطقه شمال كه طي دو روز در قزوين برگزار شد، با توجه به اطلاع رساني گسترده در سطح استان، مشاركت هنرمندان و نيز تعداد آثار ارائه شده به دبيرخانه مرکزي از سطح بالايي برخوردار بود.

قاسمي با تاکيد بر اهميت برگزاري مراسم اعطاي نشان ملي برای ارتقاء سطح كيفي و كمي صنايع دستي كشور افزود: آثار هنرمندان استان قزوين در اين دوره از مسابقات با استانهاي گيلان، مازندران، زنجان، سمنان، گلستان، البرز و خراسان شمالي در يک گروه مورد ارزيابي قرار گرفت که 22 اثر هنرمندان و صنعتگران استان قزوين موفق به کسب اين نشان شد.

وي در ادامه يادآورشد: آثار ارائه شده در زمينه رشته‌هاي شاخص و بومي صنايع دستي استان از قبيل رودوزي هاي سنتي، نقاشي پشت شيشه، موج بافي، دباغي سنتي، نقاشي زيرلاكي و صنايع دستي چوبي بود که از ميان اين آثار 11 نفر از هنرمندان به نام‌هاي زهرا حقيقت، حميده اذان گو، سيده قدم خير موسوي، مهرناز پرهيزكاري و عزيزه رباني و آقايان ميثم شلويري، علي شيركول، سيد حسام محتشم شاد، اردشير پورحكمت، مسعود نادري و اصغر شهبازي موفق به کسب نشان ملي مرغوبيت استاني شدند.