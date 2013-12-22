به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون وزنهبرداری، دور جدید تمرینات تیم وزنهبرداری نوجوانان از روز شنبه 23 آذر ماه با حضور 18 وزنه بردار آغاز شد که از این جمع 10 وزنهبردار پس از آنکه نتوانستند نظر کادر فنی را برای برای ادامه حضور در اردو جلب کنند، این محل را با نظر حسین توکلی ترک کردند.
سیدعلیرضا طاهریان (56 کیلوگرم)، مهدی فروتن و مرتضی شاهقلیان (62 کیلوگرم)، کیانوش باقری (69 کیلوگرم)، رامین ولیپور و حسین غزالیان (77 کیلوگرم)، رضا بیرانوند (85 کیلوگرم) و مهرشاد محمودی (94+ کیلوگرم) هشت وزنه برداری هستند که در حال حاضر برای حضور در رقابتهای قهرمانی نوجوانان آسیا تمرین میکنند.
رقابتهای قهرمانی نوجوانان آسیا در سال 2014 طی روزهای 13 تا 21 اسفند ماه جاری در تایلند برگزار میشود.
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