الزامات قانونی در ریشه کنی بی سوادی وجود ندارد/ باسوادی 25 هزار مازنی

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت بقائی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در محل دفتر معاون سازمان نهضت سوادآموزی اموزش و پرورش مازندران برگزار شد ضمن تسلیت فرا رسیدن اربعین حسینی و نیز تبریک هفته سوادآموزی و سالروز تاسیس نهضت سواداموزی اظهار داشت : روز شمار هفته سوادآموزی با نام سواداموزی و رسانه آغاز می شود و تا 7دی ماه ادامه دارد.



وی افزود: بنابر سرشماری سال 1390 استان مازندران 76هزار 500نفر بی سواد مطلق دارد به طوریکه در طی دو سال اخیر بالغ بر 25هزار نفر از آنها با شرکت در کلاسهای نهضت سوادآموزی باسواد شدند.



معاون سازمان نهضت سوادآموزی آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه باید تا پایان برنامه پنجم توسعه همه این افراد با سواد شوند عدم وجود اطلاعات اسمی و ادرس دقیق بی سوادان، عدم وجود انگیزه لازم و آمادگی از سوی بی سوادان و عدم وجود عزم راسخ ملی برای باسوادی در کشور از سوی دستگاه های اجرائی را جز مشکلات حوزه سواداموزی برشمرد.



بقائی افزود: در حوزه ایجاد انگیزه در حوزه سوادآموزی نیازمند الزامات قانونی هستیم که باید مراجع قانونی الزاماتی برای ایجاد زمینه فراهم اورند.



وی با اشاره به اینکه جمعیت جهان بالغ بر 7میلیارد نفر ات بیان داشت: جمعیت ایران یک درصد جهان یعنی 76میلیون نفر است که در حدود 1.25درصد جمعیت جهان در ایران حضور دارند.



معاون سازمان سواداموزی آموزش و پرورش مازندران در ادامه یادآور شد: 775میلیون نفر جمعیت جهان در قسمت جنوب و جنوب غرب آسیا زندگی می کنند که ایران از لحاظ جغرافیائی در جنوب غرب می باشد.



بقائی افزود: 37درصد از بی سوادان جهان در هند قرار دارند.



این مسئول با بیان انکه جامعه هدف ما در سوادآموزی جمعیت رده سنی 49-10 سال است خاطر نشان کرد: بر اساس سرشماری سال90 بالغ بر 3میلیون نفر(3میلیون و 456هزار نفر) در رده سنی 49-10سال بی سواد بودند که تعداد 76هزار و 500نفر از آنها به مازندران تعلق داشت که در مدت سالهای 90تا 91 بالغ بر 25هزار نفر آنها باسواد شندن که باید تعداد افراد بی سواد باقیمانده شناسایی شود.



بقائی ادامه داد: بر اساس سرشماری سال 90 افراد بی سواد رده سنی 6سال به بالا بالغ بر 9میلیون نفر بوده است.



وی از ابلاغ برنامه های سال جاری به شهرستانها خبر داد وعنوان کرد: پیش بینی می شود 17هزار نفر بی سواد مطلق شناسائی شود.



سوادکوه باسوادترین شهر استان مازندران/200ساعت آموزش جهت تحکیم باسوادی



معاون سازمان نهضت سوادآموزی آموزش و پرورش مازندران در ادامه افزود: تاکنون تعداد 4هزار نفر بی سواد مطلق داریم که در مجموع تعداد 10هزار نفربی سوادان در شرف سوادآموزی در دوره های تحکیم ، و انتقال را تحت پوشش داریم.



بقائی با بیان اینکه استان مازندران باسوادترین استان کشور است گفت: جمعیت بی سوادان استان متغیر بوده به طوریکه سوادکوه،گلوگاه و رامسر به ترتیب باسوادترین شهرهای مازندران هستند.



وی بیشترین افراد باسواد استان را در رده سنی 49-30 عنوان کرد و اظهار داشت:دلایل مختلفی وجود دارد که افراد بی سواد هستند که عدم انسداد ورودی بی سوادی، رجعت به بی سوادی، خوداظهاری به بی سوادی از آن دسته موارد می باشند.



این مسئول افزود: برای آنکه افراد به بی سوادی رجعت نکنند تمهیداتی اندیشیده شده که شامل دوره های تحکیم سواد است که هر کدام در طی اموزش حضوری(70ساعت) و غیر حضوری(130) که مجموع 200ساعت آموزش لازم را می بینند.



بقائی بیان داشت: آندسته از بی سوادانی که می خواهند ادامه تحصیل دهند بایستی در دوره انتقال ثبت نام نموده و بعد از پایان دوره به مقطع اول متوسطه و بقیه مراحل راه یابند.



وی در پایان روز شمار برنامه های هفته سوادآموزی را تحت عناوین :اول دی ماه؛ سوادآموزی و رسانه، دوم دی ماه سواداموزی و حماسه حسینی، سوم دیماه سوادآموزی و ترویج صرفه جوئی و اقتصاد مقاومتی، چهارم دی؛سواداموزی و تجلیل ازفعالان عرصه سوادآموزی ، پنجم دی؛ سوادآموزی و خانواده ،ورزش ، نشاط و تندرستی،6دی سوادآموزی و ترویج نماز و انتظار برشمرد و گفت: روز 7دی که مصادف با تشکیل نهضت سواداموزی از سوی امام راحل است با نام سوادآموزی و تجدید میثاق با امام راحل و مقام معظم رهبری نامگذاری شده است.