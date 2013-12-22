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۱ دی ۱۳۹۲، ۱۳:۲۳

فراهانی به مهر خبر داد:

برخورد دو خودرو در قم یک کشته بر جای گذاشت

برخورد دو خودرو در قم یک کشته بر جای گذاشت

قم - خبرگزاری مهر: معاون مرکز حوادث و فوریت های پزشکی قم از کشته شدن یک نفر بر اثر برخورد تریلی و پراید خبر داد.

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حوادث 24 ساعت گذشته قم برخورد تریلی و پراید را از جمله این حوادث برشمرد و گفت: در این حادثه یک نفر جان خود را از دست داد.

وی افزود: برخورد نیسان با عابر در حوالی میدان 72 تن نیز منجر به مرگ آنی یک خانم شد.

معاون اورژانس قم به برخورد یک دستگاه سمند  و پژو در جاده قنوات اشاره  و اعلام کرد: این حادثه با مجروح شدن پنج نفر همراه بود.

فراهانی ابراز کرد: تصادف زنجیره ای در اتوبان تهران نیز پنج مجروح در پی داشت.

وی اضافه کرد: در تصادف موتور با عابر در میدان ولی عصر (عج) نیز دو نفر مجروح شدند که حال آنها وخیم گزارش شده است.

کد مطلب 2200604

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