برخورد دو خودرو در قم یک کشته بر جای گذاشت

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حوادث 24 ساعت گذشته قم برخورد تریلی و پراید را از جمله این حوادث برشمرد و گفت: در این حادثه یک نفر جان خود را از دست داد.

وی افزود: برخورد نیسان با عابر در حوالی میدان 72 تن نیز منجر به مرگ آنی یک خانم شد.

معاون اورژانس قم به برخورد یک دستگاه سمند و پژو در جاده قنوات اشاره و اعلام کرد: این حادثه با مجروح شدن پنج نفر همراه بود.

فراهانی ابراز کرد: تصادف زنجیره ای در اتوبان تهران نیز پنج مجروح در پی داشت.

وی اضافه کرد: در تصادف موتور با عابر در میدان ولی عصر (عج) نیز دو نفر مجروح شدند که حال آنها وخیم گزارش شده است.