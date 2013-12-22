" سلیمانی" رئیس هیئت بسکتبال مازندران ماند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه مجمع عمومی هیئت بسکتبال مازندران پیش از ظهر یکشنبه با حضور مشحون رئیس فدراسیون بسکتبال و سعادت مند مدیرکل ورزش و جوانان برگزار شد.

در ابتدای مجمع گزارش عملکرد هیئت بسکتبال استان توسط سلیمانی رئیس هیئت بسکتبال استان برای اعضای مجمع ارائه شد و سپس رای گیری برای انتخاب رئیس هیئت بسکتبال با تنها یک کاندیدا برگزار شد و در پایان همه اعضای مجمع با رای قاطع (18 رای از 18 رای ماخوذه) برای 4 سال دیگر نیز به بهمن سلیمانی برای سکانداری هیئت بسکتبال استان رای اعتماد دادند.



گفتنی است سلیمانی علاوه بر سمت نائب رئیس فدراسیون بسکتبال و رئیس هیئت بسکتبال استان ؛ در حال حاضر رئیس سازمان لیگ بسکتبال کشور است.

در سالهای گذشته به دلیل مدیریت سلیمانی در مدیرعاملی باشگاه ورزشی کاله در تیمداری لیگهای کشوری موفقیتهای زیادی را برای استان مازندران در رشته بسکتبال شاهد بودیم.