دشمنان درصدد ایجاد فاصله میان مردم و روحانیت/ مصادیق فضیلت مداد عالم بر خون شهید

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری مدیر حوزه های علمیه امروز اول دی ماه در مراسم سالگرد رحلت آیت الله العظمی آقامجتبی تهرانی در مسجد جامع بازار با بیان اینکه انسان براساس غریزه عمل نمی کند و تک بعدی نیست، گفت: اراده و اختیار انسان در زندگی او نقش آفرین است و به قول مثنوی «اینکه گویی این کنم یا آن کنم/دلیل اختیارست ای صنم» آمدن شما به اینجا براساس اراده و اختیار بوده است. عبادت شما براساس اراده و اختیار است. فعل و ترک ما و گناه و ثواب و اعمال براساس اراده و اختیار است.

وی با بیان اینکه داشتن استعداد و تک بعدی نبودن انسان دست به دست هم می دهد تا یک سری عواملی مسیر بشر را هموار کنند و انسان را در مسیر هدایت قرار دهند، افزود: خداوند متعال، سه نوع هدایتگر و راهنما جلوی پای انسان قرار داده است: یکی عقل، که از آن به عنوان حجت باطن تعبیر می کنند. حدود 64 مورد از آیات قرآن در رابطه با عقل و مشتقات عقل است. خدای متعال آنرا در اختیار انسان قرار داده است برای هدایت انسان و خداوند به انسان دستور داده است که باید براساس آنچه عقل تصمیم می گیرد حرکت کنید، نه شهوت و ... .

وی با قرائت آیه «الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ»،اظهار داشت: کسانی که بهترینها را در زندگی بعد از شنیدن حرفهای مختلف انتخاب می کنند، خدا آنها را هدایت کرده و صاحبان عقل و خرد هستند. فردای قیامت به دسته ای از جهنمی ها و دوزخیان خطاب می شود چرا به این سرنوشت دچار شدید؟ چرا در این مسیر و کانال افتادید؟ می گویند ما راه عقل را گم کرده ایم. «وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ»

نماینده استان بوشهر در مجلس خبرگان در ادامه سخنانش تصریح کرد: آنها می گویند اگر ما می اندیشیدیم و اهل خرد بودیم و از قدرت عقل و عاقله خودمان بهره می بردیم امروز به این سرنوشت مبتلا نمی شدیم که در صف دوزخیان قرار بگیریم. عقل به عنوان حجت باطن محور ثواب و عقاب الهی است یعنی خداوند امر و نهی نمی کند مگر عاقلان را. ثواب نمی دهد و عقاب نمی کند مگر آنچه مربوط به عاقلان است. انسانهای غیرعاقل نه امری، نه نهی ای و نه ثوابی و نه عقابی دارند.

وی با اشاره به اینکه دومین عامل که نقش آفرین و تأثیرگذار در هدایت انسانهاست، پیامبران الهی هستند، گفت: پیامبران حجت ظاهری هستند. پیامبران الهی یکی پس از دیگری آمدند و «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» و إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خلَا فِيهَا نَذِيرٌ» هیج امت و ملتی پا به عرصه وجود نگذاشته جز اینکه خداوند متعال در میان آنها کسی را فرستاده که آنها را هدایت و نذیر کرده باشد.

وی با بیان اینکه بعد از انبیای الهی نوبت به اوصیاء می رسد که یکی پس از دیگری زمام عدالت جامعه را به دست می گیرند اما با اهمیتی که عقل و انبیای الهی دارند و مسئولیتی جز هدایت بشر بر دوش انبیاء نبود، بیان کرد: موضوع صحبت امروز من این است که بعد از عقل به عنوان حجت باطن و بعد از انبیاء به عنوان حجت ظاهری، به دسته ای که نقش تأثیرگذار در هدایت جامعه داده عالمان و فقیهان و معلمان اخلاق و راهنمایان بشر هستند. «يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ» مؤمنان و عالمان در نزد خدا از مقام و درجات برخوردارند تا جایی که در روایات از رسول گرامی اسلام(ص) آمده که حضور در مجلس یک عالم از هزار دفن جنازه انسان مؤمن، عیادت هزار مریض، از هزار شب عبادت و هزار روز روزه بالاتر است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه در ادامه سخنانش اذعان کرد: یعنی اگر به مجلس جامع بازار یا منزل عالمی مانند مرحوم آقامجتبی تهرانی بروید و از سخنان ایشان استفاده کنید بسیار باارزش است. در روز قیامت دماء شهدا با مداد علما وصل می شود. وقتی عالمی در جامعه ای نقش آفرین شد در جامعه مسئولیت ایجاد می کند. جبهه خلوت نمی ماند. دفاع از مرزهای اسلام به جای خودش انجام می شود ولی اگر جامعه راهنما و معلم اخلاق نداشت مرزهای اخلاقی و جغرافیایی و عقیدتی به فراموشی سپرده می شود لذا مداد علما بر خون شهدا افضلیت دارد.

وی با طرح این پرسش که چرا علما اینقدر ارزش دارند؟ چرا در طول تاریخ هر موقع در این کشور و در این شهر تهران حادثه ای آمده که مردم و کشور را تهدید می کند با یک پیام نیم سطری یک عالم بزرگ همه فتنه ها خاموش شده است؟، گفت: میرزای شیرازی در پیامی کمتر از یک خط حکم صادر کردند «استعمال تنباکو در حکم مبارزه با امام زمان(عج) است.» این جمله چه انقلابی ایجاد می کند چون عالمان دین مرزبان هستند. دیدید که سرباز چگونه مرزبانی می کند و جلوی رخنه دشمن را می گیرد. عالمی که در خانه محقری نشسته و با زندگی ساده گذران می کند قلم روی کاغذ می برد و جمله ای می نویسد و سرنوشت کشور را عوض می کند.

امام جمعه موقت قم در ادامه سخنانش بیان کرد: بعد از اینکه میرزای شیرازی این فتوا را صادر کرد و تأثیر فوق العاده را در فضای جامعه آن روز ایجاد کرد دیدند میرزا اشک می ریزد، گفتند آقا چرا اشک می ریزید، آیا نگرانید؟ میرزا گفت: تاکنون دشمنان اسلام و دین و مردم جایگاه روحانیت را نمی شناختند ولی امروز با این فتوایی که از من صادر شد دشمنان عظمت دین و عالمان دین را شناختند و از این به بعدهمه ما باید مواظب باشیم که چه توطئه هایی علیه دین و عالمان به پا خواهند کرد.

وی با تأکید بر اینکه امروز دشمنان جایگاه و منزلت و موقعیت روحانیت را شناختند، اظهارکرد: تشییع جنازه ای که از مرحوم آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی کردید از دید دشمن پنهان نبود. دشمت این همه تبلیغات می کند اما وقتی می بیند عالمی از دنیا می رود بازار و خیابانهای تهران تا حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) مملو از جمعیت است. دشمن اینها را رصد می کند و نقشه حساب شده می کشد. عالمان دین خداترس و مرزبان هستند و رساله عملیه می نویسند و می گویند از این القاب استفاده نکنید فردا چه کسی می خواهد جواب بدهد.

وی با ذکر زندگی میرزازین العابدین مازندرانی و میرزای قمی تصریح کرد: روحانیت توانسته بر دلها نفوذ کند. آقامجتبی تهرانی با اینکه مرجع بودند و سنی از ایشان گذشته بود و سخت بود که هر روز برای اقامه نماز به مسجد بازار بیایند اما چون مردم به ایشان نیاز داشتند ایشان این زحمت را قبول می کردند. روضه خوانی می کردند. ایشان انصافا وارسته بودند. در خانواده اهل علم بزرگ شده بودند و شاگرد ویژه حضرت امام(ره) بودند. امام(ره) شاگردان زیادی داشت اما ایشان با بقیه فرق داشت. مباحث علمی و چاپ کتابهایش را به ایشان واگذار می کرد.

مدیر حوزه‌های علمیه تأکید کرد: تنها شخصیتی که مورد علاقه زیاد امام بود آقامجتبی تهرانی بود که از سن بیست و پنج سالگی مورد توجه امام بودند. وقتی امام(ره) به نجف تبعید شدند ایشان هم به نجف رفتند اما بعد از سه سال امام(ره) فرمودند من دوست دارم این شخصیت در تهران راه برود. چهل سال در مسجد جامع بازار و در تهران درس اخلاق و تفسیر دادند و مثل یک روضه خوان روضه أباعبدالله می خواند و اشک می ریخت.

آیت الله حسینی بوشهری تصریح کرد: وقتی ایشان رحلت کردند، مراجع قم بیانیه دادند و گوشه ای از ابعاد شخصیتی این شخصیت بزرگ را مطرح کردند. یکی از شاگردان آقامجتبی نزد آیت الله العظمی سیستانی رفته بود. وقتی آیت الله سیستانی متوجه شد ایشان شاگرد آقامجتبی تهرانی است فرمودند: «شیعه یک ایران دارد. ایران یک تهران دارد. تهران یک خیابان ایران دارد و خیابان ایران یک حاج آقا مجتبی تهرانی دارد.»

وی در پایان سخنانش بنا به گفته یکی از شاگردان برجسته ایشان، ایشان در سطح عموم مردم درس اخلاقی اجتهادی می گفتند، اظهارداشت: یعنی همان گونه که علمای ما براساس موازین استنباطی اصول و خارج می گویند ایشان مباحث اخلاقی را می گفتند. عالمی در این سطح کم داریم.