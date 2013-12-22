به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله فاتحی صبح یکشنبه در نشست حزب مؤتلفه اسلامی استان بوشهر اظهار داشت: اقتصاد مبتنی بر نفت ایران باعث شد تا دول غربی نقاط ضعف این ساختار را شناسایی و تحریم‌های مختلفی را اعمال کنند و با تحریم‌های نفتی سعی دارند تا عرصه را برای مردم ایران سخت‌تر کنند.

وی هدف از این تحریم‌ها را تحمیل حرف زور، تامین خواسته‌های متحد صهیونیستی و تقویت حکومت امپریالیستی دانست و اضافه کرد: انتظار داریم که دولت تدبیر و امید نیز با اتخاذ تصمیمات مناسب و به کارگیری نیروهای توانمند و شایسته اجازه ندهند دشمنان به اهدافشان برسند.

دبیر حزب مؤتلفه اسلامی استان بوشهر به بودجه جدید کشور اشاره کرد و افزود: متاسفانه باز هم شاهد استفاده از روش‌های قبلی در تنظیم بودجه هستیم و شاهد وابستگی به بودجه‌ها و درآمدهای نفتی هستیم و خبری از تغییرات نیست.

وی خواستار نگاه جدید دولت در این عرصه و لحاظ کردن اصل 45 قانون اساسی برای کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی شد و اضافه کرد: آمریکایی‌ها روند قبلی را همچنان ادامه می‌دهند و شاهد اعمال تحریم‌های جدید و افزودن 17 نام و شرکت به فهرست تحریم‌ها هستیم.

آمریکائی‌ها غیرقابل اعتماد و سلطه گر و خودبرتربین هستند

فاتحی از امریکا به عنوان بدعهدترین و پیمان شکن ترین های تاریخ یاد کرد و گفت: اعمال تحریم های جدید توسط آمریکا نشان می‌دهد که هیچ حسن نیتی از طرف آمریکایی‌ها برای پایبندی به این توافق‌نامه نیست و با نگاهی گذرا متوجه خیانت‌های آنها می‌شویم.

وی در ادامه حسن نیت هیئت مذاکره کننده ایران و پایبندی آنها بر اصول و تعهدات این توافق اشاره کرد و افزود: انتظار داشتیم آمریکایی‌ها هم این تعهد را داشته باشند ولی با عهدشکنی آنها روبرو شدیم.

دبیر حزب مؤتلفه اسلامی استان بوشهر با اشاره به تلاش‌های صهیونیست‌ها برای فشار به کنگره آمریکا برای اعمال تحریم‌های جدید برای ایران، خاطرنشان ساخت: توافق نامه ژنو را یک موریانه‌ای به نام صهیونیسم دارد می بلعد.

وی افزود: در صورت نقض توافق نامه ژنو، کوس رسوایی خود را در عالم خواهند زد و همه مردم در نقاط مختلف جهان متوجه دروغگویی و بدعهدی انها خواهند شد و همه متوجه می‌شوند که آمریکائی‌ها غیر قابل اعتماد، سلطه گر و به قول مقام معظم رهبری، خودبرتربین هستند.